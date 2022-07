Polizei Hamburg Gleicher Tatort – wieder Messerattacke an U-Bahnhof

Wieder ist es am U-Bahnhof Farmsen zu Messerstichen unter Jugendlichen gekommen. Die Polizei Hamburg war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Erst am Mittwoch war es am U-Bahnhof Farmsen zu einer Gewalttat gekommen. Am Sonnabend eskalierte erneut ein Streit unter Jugendlichen.