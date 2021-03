Das Magistralenkonzept des Senats will an den großen Einfallstraßen der Stadt Formen von Wohnungsbau realisieren, die zur Breite der Straßen passen und deren Größe Urbanität vermittelt - wie hier an der Einfallstraße Bramfelder Chaussee an der Ecke Bramfelder Drift. Für die neuesten Pläne auf der citynahen Dreiecksfläche zwischen Chaussee, Fabricius- und Unnenstraße gibt es noch keine Visualisierung.