Der Alstertaler CDU-Abgeordnete Wolfgang Kühl und Niklaus Kaiser von Rosenburg (Geschäftsführender Gesellschafter der Baseler Hof GmbH & Co. KG, die das Stadthotel an der Esplanade und das Anwesen im Alstertal betreibt r.) auf der gesperrten Brücke an der Mellingburger Schleuse.