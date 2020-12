Hamburg. In Steilshoop formiert sich Widerstand gegen die geplante Nachverdichtung rund um den neuen Campus in der Stadtteilmitte. Ein Bürgerbegehren mit dem Titel „Nicht mehr vom gleichen“ soll weiteren hohen Geschosswohnungsbau verhindern, eine „echte Bürgerbeteiligung“ durchsetzen und darüber hinaus den Abriss der "Schule Am See" verhindern. Am Freitag soll eine Kundgebung die Ansprüche der Anwohner untermauern.

„Hohe Häuser haben wir schon in Steilshoop“, sagt Günter Wolff, einer der drei Vertrauensleute des Bürgerbegehrens, das vom „Verein zum Erhalt und der Nachnutzung der Schule am Borchertring“ (Vens) angestrengt wurde. 6636 unterstützende Unterschriften würden das Begehren zustande kommen lassen und die Bezirksversammlung Wandsbek zwingen, sich erneut mit der Planung zu befassen. „Seit 2014 versuchen wir, mit dem Senat ins Gespräch zu kommen und eine Alternative zum geplanten Acht-Euro-Wohnungsbau zu diskutieren“, sagt Wolff. „Bisher hat man uns abfahren lassen.“

Bürgerbegehren in Steilshoop: Verein will Vielfalt im Stadtteil

Am Freitag, 4. Dezember, wollen die Initiatoren des Bürgerbegehrens ab 15 Uhr vor dem Stadtteilcafé am Einkaufzentrum mit einer Kundgebung ihr Anliegen nach vorn bringen und um Unterschriften werben. Für eine sperrende Wirkung, die weitere, faktenschaffende Maßnahmen erst einmal verhindern würde, sind 2212 Unterschriften nötig.

Die Stadt will ihr Wohnungsbauunternehmen Saga noch einmal rund 500 Wohnungen auf drei Flächen im Zentrum Steilshoops bauen lassen. Der Verein will die Nachverdichtung im Stadtteil dagegen nutzen, um Vielfalt, Kleingewerbe und Stadtteilkultur zu schaffen. Das soll die bestehende Monokultur des Wohnungsbaus ergänzen und würde die geplante Zahl der Neubauwohnungen reduzieren.

CDU und Linkspartei unterstützen Erhalt der Schule

In diesem Konzept sollen die Schulbauten erhalten und umgebaut werden, um die Sporthalle für die vier Vereine vor Ort und die Werkräume für Kleingewerbe oder Künstler nutzen zu können sowie Kleinstwohnungen in die ehemaligen Unterrichtsgebäude zu bringen.

CDU und Linkspartei unterstützen den Vorstoß. Die Linke hat jetzt einen entsprechenden Bürgerschaftsantrag eingebracht, die CDU hatte bereits in der Bezirksversammlung versucht, den Abriss der Schule aufzuschieben und insbesondere die Sporthalle für die Nutzung durch Vereine zumindest so lange zu erhalten, bis ein Neubau genehmigt ist.

CDU-Mann will innovativen Wohnungsbau mit „Wow-Effekt“

„Ein Abriss zum jetzigen Zeitpunkt wäre absolut widersinnig“, sagte die Linken-Abgeordnete Heike Sudmann. Der CDU-Abgeordnete Sandro Kappe will in der interessanten Lage am See keinen Acht-Euro-Wohnungsbau, sondern nach dem Muster aus Wilhelmsburg anspruchsvollen, innovativen Wohnungsbau mit „Wow-Effekt“ wie zum Beispiel begrünten Fassaden. „Günstige Wohnungen haben wir genug in Steilshoop“, sagte er.

Bis auf dem Schulgelände neu gebaut werden kann, werden noch zwischen zwei und vier Jahren vergehen. Das Bebauungsplanverfahren ist erst angelaufen. Trotzdem hat der Abriss schon begonnen. Die Saga lässt bereits die Versorgungsleitungen (Strom und Fernwärme) kappen. Eine Zwischennutzung der Schule oder zumindest der Sporthalle hat die Stadt bislang unter Hinweis auf mögliche Vandalismusschäden abgelehnt. Die Sportvereine haben für die entfallenen Hallenzeiten am Borchertring noch immer keinen vollständigen Ersatz.