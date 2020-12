Hamburg. Gute Nachricht für den Einhandelsstandort Wandsbek: Mitten im zweiten Corona-Lockdown hat der Kinobetreiber Cinemaxx den Mietvertrag im Hamburger Einkaufscenter Quarree Wandsbek vorzeitig um 15 Jahre verlängert, teilten die Vermieterin Union Investment und die Kinokette mit. Die Kino-Branche ist seit Beginn der Corona-Pandemie in einer schweren Krise. Die Lichtspielhäuser sind mit wenigen Wochen Unterbrechung seit Mitte März geschlossen. Nach Angaben der Vertragspartner ist Union Investment dem langjährigen Mieter bei den Mietverhandlungen entgegengekommen. Genaue Zahlen wurden nicht bekannt.

Per Knopfdruck verstellbare Ledersessel

Zu dem Paket gehört auch eine Umbaumaßnahme in dem 2000 eröffneten Kino mit fünf Sälen, an dem sich die Vermieterin mit einem Zuschuss von 1,5 Millionen Euro beteiligt. Unter anderem sollen sukzessive neue Ledersessel eingebaut werden, die die Besucher per Knopfdruck in die optimale Position einstellen können. Union Investment ist auch Eigentümerin des benachbarten Karstadt-Hauses. In den nächsten Jahren will die Fondsgesellschaft 40 Millionen Euro in die Renovierung des Quarree investieren.