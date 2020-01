Hamburg. In Eilbek gilt von Mittwoch (29. Januar) an ein besonderer Schutz für Mieter. An diesem Tag tritt die Soziale Erhaltungsverordung in Kraft. Hamburger sollen so vor Mietsteigerungen durch zum Beispiel Luxusmodernisierungen geschützt werden. Zudem wird Eigentümern die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschwert, und spekulative Verkäufe kompletter Wohngebäude sollen verhindert werden.

"So wirkt die Soziale Erhaltungsverordnung den Verdrängungseffekten entgegen und dämmt weitere Verluste von noch verbliebenem, günstigem Wohnraum ein", heißt es von der Grünen-Bürgerschaftsfraktion. Ferner sei die Verordnung die einzige im Baugesetzbuch vorgesehen Möglichkeit, um Immobilienspekulationen entgegenzuwirken.

In inzwischen 13 Quartieren gilt die soziale Erhaltungsverordnung bereits, vor allem im Bezirk Mitte, aber auch in den klassischen Altbauvierteln von Altona und Eimsbüttel.

233.000 Hamburger profitieren von Verordnung

Olaf Duge, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Grünen-Bürgerschaftsfraktion, sagt: „Nachdem schon die westliche innere Stadt unter Schutz gestellt wurde, geraten nun die bisher eher unscheinbaren Stadtteile Eilbek, Barmbek und Hamm in den Fokus von Spekulanten. Mit der jetzt vorgestellten 13. Verordnung können wir weitere 21.500 Menschen und damit insgesamt rund 233.000 Menschen vor Verdrängung schützen."

Auch andere Hamburger sollen künftig geschützt werden. So kündigt Duge entsprechende Maßnahmen auch in Barmbek, Hamm und Horn an. "Für redliche Vermieterinnen und Vermieter ist die Verordnung kein Grund zur Sorge. Der Entmietung ganzer Wohnhäuser zur Schaffung teurer Luxuseigentumswohnungen, wie aktuell in der Eiffestraße, muss sich die Politik jedoch entschieden entgegenstellen", betont der Politiker.

So soll an der Eiffestraße ein Mehrfamilienhaus abgerissen werden, damit neue, teure Wohnungen gebaut werden können. Mit der Sozialen Erhaltungsverordung wäre dies für Investoren nicht so einfach möglich. Mit dem Erlass unterliegen diverse Baumaßnahmen einer zusätzlichen Genehmigungspflicht: