Hamburg. Ein Fußgänger ist am Donnerstagabend im Stadtteil Hummelsbüttel durch einen unachtsamen Senior schwer verletzt worden. Der 40 Jahre alte Mann wollte gegen 19 Uhr den Poppenbütteler Weg bei grüner Fußgängerampel überqueren, als er von einem Opel angefahren wurde, der von der Straße Am Hehsel in den Ring 3 einbog. Der 85 Jahre alte Fahrer hatte den Fußgänger schlicht übersehen.

Der Autofahrer erlitt einen Schock. Sein Zustand verschlechterte sich nach Eintreffen der Rettungskräfte derart, dass auch für ihn ein Notarzt gerufen werden musste.

Unfallfahrer und Fußgänger ins Krankenhaus

Der Unfallfahrer und sein Opfer wurden beide ins Krankenhaus gebracht. Die Frau des Seniors, die als Beifahrerin in dem Wagen saß, blieb unverletzt an der Unfallstelle zurück.

Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.