HafenCity. Norddeutschlands größter Benefiz-Lauf geht zugunsten des Abendblatt-Vereins. Das Event ermöglicht Firmen ein Gemeinschaftserlebnis.

Der HafenCity Run verbindet Sport, Teamgeist und Charity zu einem Event. Norddeutschlands größter Firmen- und Benefiz-Lauf führt am 1. Juni ein weiteres Mal durch die modernen Quartiere am Wasser – ganz ohne Leistungsdruck und Zeitmessung. Gemeinsam mit dem Firmenteam können Kollegen und Kolleginnen mit ihren Familien durch die HafenCity laufen. Jedes Jahr entwickelt das Orga-Team rund um den Veranstalter „BMS Die Laufgesellschaft“ eine Strecke, die neue Perspektiven bietet. Das Gute dabei: Mit einer Teilnahme unterstützen die Läufer gleichzeitig den Hamburger Abendblatt hilft e.V., der mit dem Erlös soziale Projekte in der Stadt fördert.

Hafen City Run: Norddeutschlands größter Charity-Lauf

Seit der ersten Austragung 2002 hat sich der Wohltätigkeitslauf zum größten in Norddeutschland entwickelt. Und auch in diesem Jahr ist der Vier-Kilometer-Lauf durch Hamburgs wachsenden Stadtteil auf Erfolgskurs. Schon jetzt haben sich mehr als 300 Teams mit über 8500 Teilnehmenden in die Startliste eingetragen. Vergangenes Jahr starteten 430 Teams mit mehr als 14.000 Teilnehmenden zu einem spannenden, sportlich-maritimen Sightseeing. Sie erliefen die Spendensumme von 78.737 Euro zugunsten von Hamburger Abendblatt hilft e.V.

Seit nunmehr 20 Jahren besteht die einzigartige Charity-Partnerschaft zwischen dem Firmenlauf und dem Abendblatt-Verein. Das Ziel ist unverändert: Eine erneute Steigerung der Spendensumme, die dieses Jahr die Zwei-Millionen-Euro-Grenze überschreiten könnte.

Oft läuft bei dem beliebten Firmenlauf die ganze Familie der Mitarbeitenden mit. © WITTERS | ValeriaWitters

Die Bandbreite der bereits angemeldeten Teams zeigt schon jetzt, dass dieser Benefiz-Lauf wirklich jede Art von Unternehmen und Institutionen in seinen Bann zieht. Von HafenCity Run-Urgesteinen wie Beiersdorf, E.H. Worlée und Gebr. Heinemann über Fördern & Wohnen, LSBG und die Seniorenresidenz Fischbek bis hin zu Neulingen wie die Speicherstadt Kaffeerösterei, Dr. Behring und Partner sowie das Team „Chicken Runner“, das sich aus Anwohnern der Straße „Hennenstieg“ in Lurup zusammensetzt – sie gehen wie hunderte weitere Gruppen an den Start.

Manche sind schon HafenCity Run-Urgesteine, andere zum ersten Mal dabei

Zum ersten Mal dabei ist das Team vom Bund der Steuerzahler Hamburg e.V. „Der BdSt Hamburg wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Im ersten Schritt haben wir unsere Mitglieder in den Landesverbänden Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern eingeladen. Ziel ist es, eine ordentliche Gruppe – gern mehr als 20 Läufer und Läuferinnen – an den Start zu bringen“, sagt Geschäftsführer Sascha Mummenhoff.

Die Vier-Kilometer-Laufstrecke ist für jeden zu schaffen, selbst mit Kinderwagen. © WITTERS | ValeriaWitters

Flagge zeigen wird in diesem Jahr auch wieder das Team der Jebsen & Jessen Hamburg Gruppe. „Sportliches Engagement, Teamgeist und den guten Zweck verbinden – das passt zu uns“, sagt Esther Koepke von Jebsen & Jessen. Deswegen ist das Unternehmen auch schon seit 2003 dabei. „Der HafenCity Run ist jedes Jahr eines der Highlights unserer aktiven Läuferinnen und Läufer. Zudem kommen viele der Kolleginnen und Kollegen zum Anfeuern vorbei: Da ist gute Stimmung garantiert“, sagt die diesjährige Teamleiterin.

HafenCity Run: Ein Team besteht aus mindestens zehn Personen

Auf Zeitnahme und Ergebnislisten wird seit jeher verzichtet. Ein Team besteht aus mindestens zehn Personen, eine Startnummer kostet je nach Teamgröße zwischen 25 und 30 Euro. Davon fließen pro Team 10 Euro und pro Startnummer 5 Euro an den Abendblatt-Hilfsverein.

Anmeldeschluss ist der 8. Mai 2024. Weitere Infos und Anmeldung zum Run unter www.hafencityrun.de