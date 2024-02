Uhlenhorst. A-cappella-Comedy im Johanneum am 29. Mai: Ein Teil des Erlöses aus der Veranstaltung geht an den Verein „Hamburger Abendblatt hilft“.

Von Dr. Albans 90er-Dancefloor-Hit „Sing Hallelujah“ bis zu Leonard Cohens 80er-Folk-Pop-Hymne „Hallelujah“ ist es musikalisch durchaus ein weiter Weg. Wohl dem, der ihn bewältigt, ohne auszurutschen. LaLeLu kann das. Das nach dem Schlaflied aus dem Heinz-Rühmann-Film „Wenn der Vater mit dem Sohne“ benannte Hamburger A-cappella-Quartett kann nicht nur gut singen, es ist auch sehr komisch. Seit 1995 begeistert LaLeLu nur mit ihrer Stimme und ihrer Kreativität ihre große Fangemeinde auf den Tourneen durch Deutschland – ob auf einer kleinen Kulturbühne oder in der Elbphilharmonie, LaLeLu gibt immer 100 Prozent. LaLeLu das sind drei Männer und eine Frau: Frank Valet (der Opernbariton mit ergreifender Popstimme), Sanna Nyman (das internationale Multitalent aus Finnland), Jan Melzer (die Allroundstimme) sowie Tobias Hanf (der Parodist).

LaLeLu in Hamburg: Norddeutsches Quartett mit Hang zur urkomischen Anarchie

Diesmal tritt das norddeutsche Quartett mit dem urkomischen Hang zur Anarchie, gespickt mit stechender Satire, Parodie und Ironie im Johanneum auf. Der Lions Club Hamburg-Uhlenhorst – und hier insbesondere dessen Aktivity-Beauftragte Annett Hauke – organisiert am 29. Mai ab 19 Uhr erneut ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“. Schon 2017 konnten er dafür LeLeLu gewinnen. Und die kamen so gut an beim Publikum, dass Annett Hauke das Quartett wieder angefragt hat.

„Wir freuen uns, dass wir nun schon unser. 9. Benefizkonzert in der Gelehrtenschule des Johanneums ausrichten werden, und auch dieses Mal wird unser Erlös wieder dem Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ zugutekommen. Unser Augenmerk bei der Unterstützung von Projekten liegt neben zwei Obdachlosenhäusern in Hamburg insbesondere auch auf der Unterstützung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Insofern befürworten wir den Einsatz des Erlöses für Nachhilfe und Lerntherapien für lernschwache Schülerinnen und Schüler des Abendblatt-Vereins sehr“, sagt die engagierte Hamburgerin Annett Hauke.

Hier gibt es die Karten für das Benefiz-Ereignis im Hamburger Johanneum

Eintrittskarten für 30 Euro gibt es in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts, Großer Burstah 18–32, oder unter Tel. 040/284 01 10 oder per E-Mail an hauke@hauke.com. Beginn des Konzerts am 29. Mai ist 19 Uhr. Gelehrtenschule des Johanneums, Maria-Louisen-Straße 114. Keine Parkmöglichkeiten auf dem Schulgelände.