Hamburg. Der Abendblatt-Verein hat 8000 Weihnachtspäckchen an bedürftige und einsame Senioren verschenkt. Ein Dank an die großzügigen Spender!

Eine der größten Hamburger Abendblatt-hilft-Aktionen findet jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit statt: 8000 Pakete für Bedürftige und altersarme Senioren werden gepackt und in Kirchengemeinden, Tafeln, Beratungsstellen, Krankenhäusern verteilt oder direkt an Einzelpersonen verschickt. Für viele ist es das einzige Geschenk zum Fest, die Bastelarbeiten und Kinderbilder in den Päckchen sind kleine Zugaben für die Seele.

Bisher haben wir die Lebensmittel wie Schokolade, Marzipan, Stollen, hochwertigen Kaffee und Pflegeprodukte über Karstadt eingekauft. Die Firma hatte auch die ganze Logistik über Jahrzehnte übernommen. Aus leider bekannten Gründen musste das Unternehmen uns recht kurzfristig im Sommer eine Absage für unsere Päckchen-Aktion erteilen.

Hamburger Abendblatt: Vielen Dank an alle Spender der Weihnachtspäckchen-Aktion!

Deswegen konnten wir über die Firma Budnikowki nicht zu sehr viel günstigeren Preisen einkaufen, aber wir sind Budni dankbar, dass die Geschäftsführung dennoch alles möglich gemacht hat, damit die Lebensmittel auf den vielen Paletten dennoch rechtzeitig zu den Elbe-Werkstätten geliefert werden konnten.

Die kleine Lotti wünschte mit diesem Bild einem Päckchen-Empfänger schöne Weihnachten – diese Bilder sind kleine Geschenke für die Seele. © HA | Weihnachtspäckchen Bilder 2020

Und zum Glück gibt es in der tollen Stadt Hamburg Unternehmen mit viel Herz für Bedürftige: So spendete uns die Firma Darboven ganz spontan 6700 Idee-Kaffee-Päckchen. Tschibo legte die restlichen 1300 500-Gramm-Packungen drauf. Beiersdorf spendete jeweils 8000 duftende Bodylotionen und Duschseifen. Das alles wurde dann liebevoll, mit roten Seidenpapier umrahmt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Elbe-Werkstätten in die grünen Kartons verpackt.

Manche spenden für die Aktion 20, 100 oder 100 Euro – jeder Cent zählt!

Aber auch Tausende Hamburgerinnen und Hamburger haben wieder auf unser Vereinskonto unter dem „Stichwort Weihnachtspäckchen“ gespendet - manche 20 Euro - also in etwa den Gegenwert eines Päckchens., andere gaben 100 oder mehrere Tausend Euro, wie die GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG. Sie hat wie schon in den Jahren zuvor 3000 Euro für die Aktion gegeben, weil die Geschäftsführer es wichtig finden, „dass gerade in der Adventszeit auch an die Bedürftigen und Einsamen in der Stadt gedacht wird“. Die Hamburger Agentur „Embarc. Softwarearchitektur neu gedacht“ war ganz ihrem Motto entsprechend kreativ und hat im Rahmen eines bundesweiten Online-Workshops im Dezember für die Aktion Geld gesammelt und eine Betrag von 1000 Euro auf das Abendblatt-Vereinskonto überwiesen.

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Spenderinnen und Spender, die diese wunderbare und so sinnstiftende Weihnachtspäckchen-Aktion auch dieses Jahr wieder möglich gemacht haben – sei es durch Geldspenden, Bastelarbeiten oder selbst gemalte Kinderbilder.

Solche süßen Anhänger wurden von einer Leserin für die Weihnachtspäckchen-Aktion gestrickt © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Viele Päckchen-Empfängerinnen und -Empfänger sowie Institutionen haben sich gleich im Anschluss auch schon bedankt. Anbei eine kleine Auswahl an Dankesbriefen an die Redaktion „Von Mensch zu Mensch“: Die Betreuerin Claudia M. zitierte ihre Klientin, die sagte: „Das war so toll. Da war sogar ein selbst gemaltes Bild drin. So viele Herzen, wie darauf waren, hat jemand bestimmt mehrere Tage daran gemalt.“ Der Verein Op de Wisch, der Menschen mit Unterstützungsbedarf sozialpädagogisch begleitet, schrieb: „Einen herzlichen Dank in Namen aller unserer Klienten für die wohltuenden Geschenke zu Weihnachten. Wir haben uns sehr über Süßigkeiten, Kosmetika und weitere schöne Dinge darin gefreut. Praktisch und gute Laune stiftend. Ganz ergreifend waren für viele die herzerwärmenden Grüße der Kinder und deren bewegende Zeichnungen und Schriften. Kurzum: Die Geschenke haben uns Weihnachten versüßt und trugen darüber hinaus dazu bei, ein Gefühl von Weihnacht zu empfinden und es zu feiern.“

Die Päckchen werden bei den Weihnachtsfeiern in Seniorentreffs verteilt

Auch die Senioreneinrichtung Lange Aktiv Bleiben e. V. beschenkte ihre Klienten im Rahmen eines gemeinsamen Weihnachtsfestes mit den Abendblatt-hilft-Päckchen und sendete eine herzliche Dankesmail: „Ich möchte mich im Namen aller Empfängerinnen ganz herzlich bedanken für die tollen Pakete, bei den freundlichen Spendern, für den großartigen Einsatz Ihres Pack-Teams! Wie immer haben sich alle riesig über die leckeren und/oder nützlichen Inhalte und die künstlerischen Beilagen gefreut und hatten dadurch auch ein schönes Weihnachtsfest. Es ist einfach eine großartige Einrichtung!“

Der Seniorentreff vom Bürgertreff Danneralle schickte gar einen Brief, der von 27 Unterschriften geziert war: „Wieder einmal konnten wir ein Strahlen in die Gesichter unserer Teilnehmer zaubern. Dafür und für diese großartige Aktion möchte nicht nur ich mich bedanken, sondern auch die glücklichen Empfänger der Boxen.“ Viele Senioren, denen das Paket direkt nach Hause zugeschickt worden war, meldeten sich telefonisch beim Verein und bedankten sich mit deutlich hörbarer Rührung in der Stimme. Nicht wenige von ihnen bewahren die nicht essbaren Kostbarkeiten aus ihrem Paket noch lange auf. So wie Wolfgang H., der mailte: „Bedanke mich ganz herzlich für das grüne Weihnachtspaket, welches mir unsere Leitung der Wilhelm-Leuschner-Stiftung am 24.12. an die Tür brachte. Darin wunderbare Überraschungen, Leckereien. Und eine niedliche Idee, der Sorgenwurm, der mich jetzt begleiten wird!

Wir bitten auch dieses Jahr um Spenden, Kinderbilder und viele viele Bastelarbeiten

Auch in diesem Jahr wird der Verein Hamburger Abendblatt hilft e.V. wieder 8000 Weihnachtspäckchen in der Adventszeit an einsame und bedürftige Senioren sowie kranke Menschen verschenken. Wir freuen uns, wenn Sie schon frühzeitig beginnen, Bastelarbeiten wie Sterne, Patchworkartikel, Stick- und Strickereien, fantasievolle Tiere und selbst gemachte Weihnachtsartikel (bitte möglichst klein – da es in das Päckchen passen muss) zu erstellen. Wir benötigen immerhin 8000 Bastelarbeiten und selbst gemalte Kinderbilder – denn jedes Weihnachtspäckchen sollte doch so eine individuelle Beigabe bekommen, Sie können jederzeit Ihre Bastelarbeiten an die Redaktion Von Mensch zu Mensch, Hamburger Abendblatt, Gr. Burstah 18–32, 20457 Hamburg schicken. Wir sammeln diese Weihnachtsfreuden das ganze Jahr über!