Laeiszhalle Hamburg: Konzert der Kinder – Rolf Zuckowski und 100 Freikarten

Am 9. März spielen Preisträger des Hamburger Instrumental-Wettbewerbs in Laeiszhalle. Wie Interessierte an Gratistickets kommen.

Hamburg. Es ist eine große Bühne für einen großen Abend. Virtuose Solisten und bühnenfüllende Ensembles, Klänge von Geige über Klavier und Querflöte bis hin zu Exotischem aus aller Welt, dazu das rauschende Finale mit einem musikalischen Special Guest.

Das große Konzert der Kinder ist seit mehr als 40 Jahren ein absolutes Highlight im Spielplan der altehrwürdigen Laeiszhalle. Doch vor allem ist es ein überwältigendes Erlebnis für einige Preisträgerinnen und Preisträger des Hamburger Instrumentalwettbewerbs 2023, die sicher das erste Mal in ihrem Leben vor solch einer beeindruckenden Kulisse auftreten werden. Es findet statt am 9. März um 18.30 Uhr im großen Saal der Laeiszhalle. Der Verein Hamburger Abendblatt hilft und der Verein des Hamburger Instrumental-Wettbewerbs verschenken 100 Karten an Familien für dieses schöne Konzert.

Laeiszhalle Hamburg: Angelika Bachmann von Salut Salon leitet Instrumental-Wettbewerb

„Ich selbst habe als Kind beim großen Konzert der Kinder gespielt und habe wunderschöne Erinnerungen an diese Momente“, sagt Angelika Bachmann. „Und auch heute bewegt mich diese sehr besondere musikalische Energie, die die Kinder und Jugendlichen auf die Bühne bringen, immer wieder aufs Neue. Es geht um das Miteinander, das Mitfiebern, aber auch um den Austausch und das Lernen voneinander.“

Eine kleine Preisträgerin spielt Querflöte beim letztten Konzert der Kinder 2023 des Hamburger Instrumental-Wettbewerbs

Foto: Jonas Walzberg

Seit 2013 leitet Bachmann den Hamburger Instrumental-Wettbewerb, gemeinsam mit dem Pianisten Prof. Jacques Ammon von der der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Und auch Ammon ist bereits voller Vorfreude: „Es ist großartig, dass wir auch in diesem Jahr wieder in der Laeiszhalle auftreten können, um den fantastischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Bühne und einen festlichen Rahmen für ihre Kunst zu geben‟, sagt Prof. Ammon, der gemeinsam mit Angelika Bachmann auch durch den Abend führen wird.

Als besonderer Gast ist Kinderlieder-Autor Rolf Zuckowski mit den Alsterfröschen dabei

Als musikalischen Special Guest dürfen die beiden an diesem Abend eine echte Hamburger Musik-Legende ankündigen: den Komponisten, Musikproduzenten und vor allem Kinderlieder-Autoren Rolf Zuckowski. „Ich bin glücklich, beim diesjährigen Konzert des Hamburger Instrumental-Wettbewerbs mit mehr als 100 beteiligten Kindern und Jugendlichen auch auf der Bühne zu stehen“, sagt Zuckowski, und gibt einen kleinen Ausblick auf den Konzertabend: „Gemeinsam mit den Hamburger Alsterfröschen unter der Leitung von Sigrid Hennig werde ich der Jahreszeit entsprechende Lieder singen. Besonders freue ich mich auf die Gemeinsamkeit mit allen Beteiligten bei der Hymne meiner Stiftung ‚Kinder brauchen Musik‘.“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Jedes Jahr nehmen mehr als 100 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 20 Jahren am Hamburger Instrumentalwettbewerb teil. Er ist heute eine der wichtigsten Adressen für die musikalische Nachwuchsförderung in Norddeutschland.

Konzert der Kinder in Laeiszhalle Hamburg: So kommen Sie an Freikarten

Familien mit Kindern, die gerne bei dem schönen Konzert dabei sein möchten, schicken so schnell wie möglich eine E-Mail und ihre Kontaktdaten mit Telefonnummer an: mail@hamburger-instrumental-wettbewerb.de. Die Vergabe läuft nach dem Prinzip „First come first serve“ und ist auf fünf Karten pro Familie beschränkt.

Weitere Tickets sind auf eventim.de für neun Euro und ermäßigt für fünf Euro verfügbar.