Jetzt bewerben: 15.000 Euro für soziale Projekte rund um Bergedorf

Bergedorf. Die Bergedorfer Zeitung und Hamburger Abendblatt hilft e.V. schreiben erstmalig einen Preis aus für soziale Projekte und Initiativen unter dem Motto „Wir für die Zukunft“ . Bewerbungsfrist ist der 3. März 2024. Mit Unterstützung der Volksbank Bergedorf werden insgesamt 15.000 Euro vergeben, verteilt auf sechs Organisationen. Bewerben können sich Projekte und Initiativen, die sich in Bergedorf und der östlichen Metropolregion mit Stormarn und dem südlichen Herzogtum Lauenburg einsetzen für einen verstärkten Generationenzusammenhalt, für mehr Integration und Inklusion oder für einen ganz konkreten Nutzen in der Nachbarschaft. Das Engagement kann privat oder beruflich sein, die Bewerbung muss jedoch von einem gemeinnützigen Träger kommen.

Hintergrund: 150 Jahre Bergedorfer Zeitung

Im Jahr 2024 feiert die Bergedorfer Zeitung ihr 150-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums lobt die Zeitung gemeinsam mit dem Hamburger Abendblatt hilft e.V. den besonderen Preis aus. Den Preisträgern werden die Auszeichnungen im Rahmen des offiziellen Festaktes zum Jubiläum der Bergedorfer Zeitung am 6. Juli 2024 im KörberHaus in Bergedorf übergeben. Rund hundert Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur aus der Region Bergedorf werden als Gäste erwartet und können neben der Preisverleihung Musik, Bühnenprogramm und das Catering genießen. Karsten Voß, Vorstand der Volksbank Bergedorf, unterstützt sehr gern die Spendenaktion, denn „wir wollen gemeinsam eine bessere und lebenswerte Zukunft schaffen“. Das gehe am besten, wenn jeder ein wenig Verantwortung für die Gemeinschaft tragen.

Mehr zum Thema

Eine Region mit viel Natur und noch mehr Herz

Bergedorf ist die Stadt in der Stadt – mit viel Natur. Die Menschen in der Region zeichnen sich durch einen starken lokalen und regionalen Zusammenhalt aus, selbstbewusst und weltoffen. Ihr großes Herz zeigen sie – ob durch berufliches oder privates soziales Engagement – wenn andere in Not sind. Seit 150 Jahren Teil der Region: Die Bergedorfer Zeitung als lokales Medium, das sich den Menschen hier eng verbunden fühlt und sich für ihre Belange und Interessen einsetzt. „Wir wollen Wissen vermitteln und Gutes tun. Mit diesem Zukunftspreis bedanken wir uns bei allen Leserinnen und Lesern und möchten den Menschen in unserer Region etwas zurückgeben“, sagt bz-Redaktionsleiter Alexander Sulanke, der sich auf viel Post freut, um die Herzensprojekte kennenzulernen.

Hier geht es zum Bewerbungsformular: www.abendblatt.de/zukunft

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Bewerbungsformular bis zum 3. März 2024per E-Mail an: zukunft@bergedorfer-zeitung.de

Bei Fragen zur Antragstellung wenden Sie sich gerne an Elke Ammerschubert unter:

Tel. 040/7256-6287 oder 0152 31 04 12 92

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.