1000 Euro für eine kleine Flasche Stintfang-Cuvée

Hamburg. 1000 Euro ist Helmut Bröer die Flasche „Stintfang Cuvée“ aus dem Jahr 2016 wert. Bei der Online-Auktion zugunsten des Vereins Hamburger Abendblatt hilft hat der Duvenstedter diese Rarität. ersteigert. Diese Weinflaschen sind normalerweise nur für Staatsgäste bestimmt – doch eine Flasche von 2016 wurde von einem der Stintfang-Winzer, Ekkehart Opitz, an den Abendblatt-Verein für den guten Zweck weitergegeben. Von dieser Cuvée, die aus den Trauben Phoenix und Regent besteht, wurden in dem Jahr nur 35 Flaschen erstellt. „Ich trinke gern Wein, allerdings lieber Weißwein“, sagt Helmut Bröer bei der Übergabe der kleinen Weinflasche. Ihm habe jedoch gefallen, dass er damit bedürftigen Frauen und Kindern, die der Verein unterstützt, helfen könne. „Ich hatte so viel Glück im Leben, da bin ich gerne bereit, auch mal zu spenden“, sagt Bröer, der auch andere soziale Institutionen in Hamburg unterstützt.

Die Stintfang-Winzer freuen sich sehr über den hohen Erlös

Ekkehart Opitz freut sich sehr über den hohen Erlös. „Wir Stintfang-Winzer sind begeistert, dass die Auktion einen so großen Anklang gefunden und am Ende zu einer vierstelligen Summe geführt hat. Damit kann der Abendblatt-Verein nun einige alleinerziehende Mütter unterstützen“, sagt IT-Experte Opitz, der neben dem Weinberg auch ehrenamtlich das Erotic Art Museum auf St. Pauli betreut.

Er lud Helmut Bröer zu einer Besichtigung des Weinbergs oberhalb der Landungsbrücken ein - ein Angebot, dass Bröer gerne angenommen hat. Durchgeführt hat die Auktion Veranstalterin Stefanie Stoltzenberg-Spies.