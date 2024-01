Einen Samen setzen für mehr Offenheit und Toleranz

Über „House of SUA Schulprojekte e. V.“ erfahren Schüler die Gemeinsamkeiten der Weltreligionen. Ein Besuch an der Grundschule Kirchdorf.

Hamburg. Die Aula der Grundschule Kirchdorf liegt im Dämmerlicht. Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen murmeln aufgeregt im Zuschauerraum. Bis jetzt sind die Scheinwerfer auf der Bühne auf leere Stühle gerichtet, vor denen fünf Kisten mit bunten Tüchern aufgebaut sind – eine für jede große Weltreligion: Hinduismus, Christentum, Islam, Judentum und Buddhismus kann man da auf den Schildern lesen. An den Seiten haben die Kinder viele bunte Friedenstauben aus Papier an Stellwänden aufgehängt. Darauf zu lesen sind ihre persönlichen Wünsche nach Frieden. „Ich wünsche mir Frieden, dass alle leben können, wie sie wollen“, steht auf einem Zettel in der Mitte.

Udo Lindenberg zur Einstimmung

Nun tönt Udo Lindenbergs Stimme aus den Lautsprechern neben der Bühne: „Komm wir zieh`n in den Frieden – Wir sind mehr, als du glaubst – Wir sind schlafende Riesen, aber jetzt steh`n wir auf.“ Viele Kinder singen leise mit. Da setzt Applaus ein: Die Vertreter der Weltreligionen betreten die Bühne. Vorneweg die Pastorin im Talar, zuletzt der buddhistische Vertreter aus Bhutan im roten Mönchsgewand, dazwischen die Vertreter von Islam und Judentum. Der hinduistische Vertreter kommt wegen einer Zeremonie erst später.

„Was habt ihr diese Woche gemacht?“, fragt Ivonne McMahon, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „House of SUA Schulprojekte“ ins Mikrofon. „Wir haben gelernt, dass alle Religionen Feiertage, Symbole und heilige Gegenstände haben“, sagt eine Schülerin. „Und die goldene Regel!“, ruft ein Junge aus der ersten Reihe. Die kennen hier alle Kinder auswendig: „Behandle alle Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest“, ertönt es im Chor.

Die goldene Regel kennen alle Kinder auswendig

„Speed-Dating“ heißt dieses Format, das in der Grundschule Kirchdorf im Rahmen eines Schulprojektes zum Thema Frieden, Respekt und Toleranz stattfindet. Durchgeführt wird es von dem politisch, ethnisch und religiös neutralen Verein „House of SUA Schulprojekte“, der in Grundschulen in Hamburg und Niedersachsen Projektwochen anbietet. Beim sogenannten Speed-Dating beantworten Vertreter der am weitesten verbreiteten Religionen die Fragen der Schülerinnen und Schüler und stellen Rituale der eigenen Religion vor. So können alle ein islamisches, jüdisches und buddhistisches Gebet „ausprobieren“, bei einem hinduistischen Mantra mitsingen und einen christlichen Friedenstanz tanzen. „Die Kinder sollen erfahren, dass ein friedliches Miteinander unter den verschiedenen Kulturen und Religionen möglich ist“, erklärt Yvonne McMahon von „House of SUA Schulprojekte e.V.“

Beim „Speed-Dating“ in der Aulo der Grundschule Kirchdorf stellen sich die Vertreter der Weltreligionen den Fragen der Kinder.

Foto: House of Sua

Erst mal kommen die Viertklässler allerdings selbst zu Wort: Sie tragen ihre eigenen Wünsche vor. Manchen zittert ein bisschen die Stimme, als sie nach vorne ans Mikrofon treten, aber alle trauen sich und sind konzentriert mit dabei. „Ich wünsche mir Frieden, damit keiner um eine Religion streitet, damit alle Essen haben und Klamotten“, liest eine Schülerin vor. Die Vertreter aller Religionen nicken ernst. Ein Junge möchte auf der Bühne das buddhistische Gebetskissen ausprobieren. Anschließend dürfen die Kinder ihre vorbereiteten Fragen stellen. „Interessierst du dich für die anderen Religionen? Toleriert ihr euch?“, fragt die zehnjährige Ela. Alle fünf Glaubensvertreter halten ein Schild hoch, auf dem ein Daumen nach oben zeigt.

Der gemeinsame Wunsch nach Frieden ist das Ziel

„Unser Ziel ist, dass die Kinder entdecken, dass es trotz aller Unterschiede viele Gemeinsamkeiten und einen gemeinsamen Wunsch nach Frieden gibt“, erklärt Ivonne McMahon von „House of SUA Schulprojekte e. V.“ „ Wir hoffen, damit einen Samen zu setzen für interkulturelle Offenheit und damit für eine friedliche Welt“. Seit der Gründung 2018 hat der Verein mehr als 50 Projektwochen durchgeführt, an manchen Schulen auch mehrfach. An der Grundschule Kirchdorf findet das „Speed-Dating“ heute zum ersten Mal statt, die Schüler und Schülerinnen der vierten Klassen beschäftigen sich schon seit drei Vormittagen mit den verschiedenen Weltreligionen und der „goldenen Regel“. „Ein superspannendes Projekt und eine spannende Woche“, findet Patrick Steinig, stellvertretender Leiter der Grundschule, „denn Frieden und Toleranz sind das Wichtigste, das wir auf dieser Welt brauchen.“

Die Ehrenamtlichen kommen aus den verschiedensten Berufsgruppen

Die Projekte werden komplett von den rund 50 ehrenamtlichen Helfern gestemmt. Dabei sind die verschiedensten Berufsgruppen vertreten, von der Konditorin bis zum pensionierten Lehrer. Das Programm, das nach standardisierten Verfahren und mit den Lehrern in den Klassen durchgeführt wird, wurde von Pädagoginnen entwickelt und wird in Schulungen an die Ehrenamtlichen vermittelt. Auch die Materialien werden vom Verein zur Verfügung gestellt. „So wollen wir im Unterricht für größtmögliche Vielfalt sorgen; wir basteln, singen, präsentieren – so können die Schüler eigenverantwortlich lernen“, erklärt McMahon. „Häufig wissen sie schon sehr viel, kennen viele Religionen und Feste. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, noch mehr zu forschen.“

Gemeinsam basteln die Schüler ein Lapbook zum Aufklappen

So wird in den Klassen zum Beispiel ein sogenanntes Lapbook zum Aufklappen gebastelt, in dem die Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der verschiedenen Religionen dargestellt werden. In Forscherkisten können die Schülerinnen und Schüler Gegenstände und Symbole begutachten, die für die verschiedenen Glaubensrichtungen von Bedeutung sind. Momentan sei die Nachfrage an Schulen sehr hoch, deswegen sei der Verein immer auf der Suche nach weiteren Helfern, so McMahon. „Die Projekte sind auch für uns unheimlich bereichernd. Ich höre auch immer wieder, dass dadurch zu Hause mit den Eltern Gespräche angestoßen werden.“

Beteiligte Pastorin ist mit einem Moslem verheiratet

So sieht es auch die Pastorin Jennifer Bazo, die als christliche Vertreterin aus Handeloh nach Kirchdorf gekommen ist. „Das ist ein Herzensprojekt für mich“, erzählt sie. „Ich finde die Fragen der Kinder so lehrreich und ich freue mich immer sehr, die anderen Religionsvertreter zu treffen.“ Bazos Ehemann ist Moslem. „Wir leben täglich ein religiöses Miteinander.“ Am wichtigsten sei es ihr, den Wunsch nach Frieden zu vermitteln, der allen Religionen gemein sei.

„Ich möchte viel mehr über die anderen Religionen wissen“

Für Kahlo und Ela (10), beide vierte Klasse, war die Woche jetzt schon ein voller Erfolg. Ela ist Muslima, und ihr Glaube ist ihr wichtig, auch wenn sie eher selten in die Moschee geht. „Ich weiß jetzt, was eine Hostie ist, und finde den Hinduismus spannend“, sagt sie. „Jede Religion ist für mich wichtig. Hauptsache, sie streiten sich nicht.“ Das gilt auch für Kahlo. Er ist Christ und geht regelmäßig in die Kirche. Ihm hat das Basteln des Lapbooks am meisten Spaß gemacht. „Ich möchte jetzt noch viel mehr über die anderen Religionen wissen“, sagt er.

Am letzten Projekttag werden die Kinder noch Gelegenheit haben, zu reflektieren, was sie beim „Speed-Dating“ erlebt haben. Und sie werden ein Armband basteln als tägliche Erinnerung an die „goldene Regel“. Im friedlichen Miteinander scheinen die Kinder an der Grundschule Kirchdorf jedenfalls keine Nachhilfe zu brauchen. Bei der „Tanzpause“ kann man sie aus der sich leerenden Aula beim Tanzen auf dem Schulhof beobachten – Hand in Hand.

Infos zum Projekt: https://tp3.houseofsuaschulprojekte.de/