Auf Reisen Gemeinschaft und Abenteuer erleben

Hamburg. Urlaub ist nicht selbstverständlich für viele Kinder und Jugendliche in Hamburg, deren Eltern bedürftig sind. Sie fahren nie weg. Aber dem Alltag entfliehen, Gemeinschaft erleben, das Salz des Meeres schmecken oder Bergluft atmen – das sollten alle Kinder mal erlebt haben. Deswegen unterstützte der Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ auch dieses Jahr wieder fast 30 Reisen und Ausflüge für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung sowie auch Freizeiten für bedürftige Familien. Möglich war das unter anderem durch die Urlaubsmünzen-Sammlung der Haspa, bei der 49.876 Euro zusammenkamen. Die Haspa sammelt seit 1979 in ihren Filialen ausländische Scheine und Münzen zugunsten des Abendblatt-Vereins. „Mein großer Dank gilt allen Hamburgerinnen und Hamburgern, die durch die Urlaubsmünzen auch in diesem Jahr wieder ganz viel Herz beweisen und bedürftigen Kindern und Jugendlichen schöne Momente schenken“, sagt Dr. Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der Haspa. Insgesamt gab der Abendblatt-Verein 60.580 Euro für die Unterstützung von Reisen aus.

Skifahrt für Kinder mit körperlicher Behinderung

Von den Spenden profitierten so auch die Schulen Tegelweg, Hirtenweg, Elfenwiese und die Kurt-Juster-Schule, die wie jedes Jahr eine Alpin-Skireise ins Skigebiet Mitterfirmiansreut im Bayerischen Wald für schwer körperlich behinderte Schüler organisierten. Es sind Kinder, die auf den Rollstuhl angewiesen sind oder die sich mit Hilfsmitteln bewegen. So hatten zwölf Schülerinnen und Schüler auch diesen Februar wieder die Möglichkeit, das Skifahren zu lernen. Sie fuhren dabei mit speziellen Geräten (Mono- und Bi-Ski) und wurden jeweils von einer Begleitperson unterstützt“, schrieb der Organisator der Reise, Uwe Vanselow von der Kurt-Juster-Schule. Der Skikursus vor Ort wurde von drei Skilehrern geleitet.

Zwei Skilehrer kommen aus den Kollegien der mitfahrenden Schulen. Der dritte Skilehrer kommt aus Bayern hinzu. Er ist querschnittsgelähmt und erfolgreicher Monoskifahrer. „Durch ihn besteht die Möglichkeit der Identifikation unserer Schüler mit einem erwachsenen Behinderten. Dieses steigert die Motivation zur Eigenaktivität und zu Höchstleistungen enorm. Aber auch der Kontakt zu den Schülern aus den anderen Schulen gibt den Kindern und Jugendlichen positive Entwicklungsimpulse und Möglichkeiten zu schulübergreifenden Freundschaften“, schrieb Sonderschullehrer Uwe Vanselow. Möglich war die Reise durch eine Spende des Abendblatt-Vereins.

Die Monoskigruppe nach Bayern mit körperlich behinderten Schülern der Schulen Hirtenweg, Elfenwiese, Tegelweg und der Kurt-Juster-Schule.

Foto: Uwe Vanselow

Die Schule Hirtenweg ist ein Kompetenzzentrum für Kinder mit körperlichen Behinderungen und bot dieses Jahr noch eine zusätzliche klassenübergreifende einwöchige Skireise für Langläufer an. Zwölf Kinder im Alter von neun bis 15 Jahren übten sich, begleitet von fünf Erwachsenen, im Langlauf in Finsterau im Bayerischen Wald. Direkt vor dem Haus war eine große Wiese mit Loipenspur, wo die Anfänger zuerst mit einem Ski, dann auf zwei Skiern Langlauf trainierten. Die etwas fortgeschrittenen Schüler konnten auch einige Touren bewältigen und waren besonders stolz, es bis zur Landesgrenze nach Tschechien geschafft zu haben.

„Es war toll zu sehen, wie alle ihr Bestes gaben, Durchhaltevermögen zeigten und an Sicherheit gewannen“, schrieb Karen Meyer, Erzieherin und Organisatorin der Skilanglaufreise.

Segeln, Kanufahren und Sandburgbauen in Plön

Wir ermöglichten 14 Kindern eine Ferienfreizeit mit der Honigfabrik nach Plön, eine Abenteuerfahrt mit Segeln, Kanufahren, Sandburgbauen, Stockbrotbacken am Lagerfeuer und einer großen Party zum Schluss. Da das Haus optimal gelegen war, hatte die Gruppe den Strand direkt vor der Tür und hinter dem Haus einen kleinen Wald sowie ein weitläufiges Areal um das Haus herum. So konnten die Betreuer mit den Kindern viel Zeit an der frischen Luft verbringen, bei dem sie sich frei bewegen und austoben konnten.

Die Schülerinnen und Schüler gestalteten die Freizei aktiv mit

Durch die Förderung des Abendblatt-Vereins konnte auch in diesem Jahr das Kooperationsprojekt der Stadtteilschule Altona und der movego Jugendhilfe gGmbH im Sommer eine sechstägige Ferienfahrt für eine Gruppe von acht Kindern und Jugendlichen mit zwei Betreuern anbieten. Die Reise führte in das Schullandheim Hoisdorf in Schleswig-Holstein. „Besonders für Kinder und Jugendliche aus ökonomisch schwächeren Familien, die sich in der Regel keinen Sommerurlaub leisten können, bot die Fahrt eine Möglichkeit, aus ihrem Alltag zu entfliehen“, schrieb Frauke Piorkowski von der movego Jugendhilfe gGmbH. Wichtig war den Organisatoren, dass die Schülerinnen und Schüler aktiv bei der Freizeitgestaltung mitbestimmten. So konnten sie ihre Grenzen zum Beispiel im Hochseilgarten austesten, sind gemeinsam schwimmen und Eis essen gegangen. „Dank der großzügigen Spende des Abendblatt-Vereins hatten wir die Möglichkeit, ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten und den Kindern und Jugendlichen dreimal täglich eine ausgewogene und gesunde Mahlzeit anbieten zu können“, schrieb Frauke Piorkowski.

Zwölf Schülerinnen und Schüler der Bugenhagenschule Alsterdorf machten eine Alpenquerung von Oberstorf nach Meran.

Foto: M. Pohl

Eine besondere Herausforderung hatten sich die Schülerinnen und Schüler der Bugenhagenschule Alsterdorf noch vor den Sommerferien herausgesucht: eine Alpenquerung von Oberstdorf nach Meran. Zwölf Mädchen und Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren wanderten nach intensiver Vorbereitung und Planung 90 Kilometer, überwanden 5010 Höhenmeter und stiegen 6560 Meter hinab. „Die Schülerinnen und Schüler konnten hierüber eine intensive Erfahrung in der Natur und innerhalb ihrer Gleichaltrigengruppe sammeln. Durch die Bergwanderung wurden Selbstwert, Teamfähigkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt“, berichtete Reiseorganisator Jan Marburger.

Statt sozialer Medien sich in der Natur auspowern

Seit Jahren unterstützt der Abendblatt-Verein die Reisen von Jugendwohnungen der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe. Denn dort wohnen Mädchen und Jungen, die nicht bei ihren Eltern leben können oder als minderjährige Flüchtlinge in die Stadt gekommen sind. Sechs Jugendliche aus der Jugendwohnung Barmbek konnten durch unsere Förderung die Berge rund um Garmisch-Partenkirchen erwandern. „Auch mal ausschalten von den sozialen Medien und die Natur genießen und sich bei den Wanderungen körperlich auspowern. Das hat den meisten Jugendlichen gutgetan“, berichtete Sozialarbeiterin Ferry Ondra.

„Mama, sind wir immer noch im Urlaub?“

Eine fünftägige Gruppenreise ermöglichten wir belasteten Müttern und ihren Kindern einer Bergedorfer Eltern-Kind-Einrichtung nach Travemünde. „Dies war die erste Gruppenreise seit Jahren, die wir machen konnten. Viele unserer Bewohnerinnen und ihre Kinder waren noch nie im Urlaub. Dementsprechend groß war die Aufregung, endlich in den Kurzurlaub fahren und etwas anderes als das eigene Umfeld sehen und erleben zu können“, berichtete Kerstin Hoffmann von der AWO. Es gab für jede Mutter ein eigenes Appartement, direkt auf der Ferienanlage gab es einen schönen Spielplatz. Tagsüber wurden gemeinsame Ausflüge gemacht. An einem Tag ging es ins Schwimmbad, am nächsten Tag an den Strand und nach Timmendorf. Der drei Jahre alte Sohn einer Bewohnerin fragte morgens nach dem Aufwachen immer: „Mama, sind wir immer noch im Urlaub?“ und war sehr glücklich darüber. Eine andere Mutter sagte: „Ich bin sehr dankbar dafür, dass es die Möglichkeit mit der Gruppenreise gab. Dadurch konnten wir uns sehr entspannen und vieles erleben.“