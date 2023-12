Hilfe in Osteuropa Malteser benötigen Spenden für Bedürftige in Litauen

„Ich habe keine warme Jacke“, sagt Audrone Ruciene. Dafür reiche die Rente nicht, neben der Miete seien die Kosten für Medikamente gegen Bluthochdruck, für Herz und Niere erheblich. Die 71-Jährige lebt allein in einem fünfstöckigen Plattenbau ohne Fahrstuhl in Vilnius. Ihr Mann und der jüngste Sohn sind früh verstorben. Wegen einer Gehbehinderung verlässt die alte Dame das Haus nicht mehr. Eine Ehrenamtliche der Malteser bringt Lebensmittel, Medikamente und hilft beim Duschen. Es mangele an allem, aber sie sei ein bescheidener Mensch und immer noch eine leidenschaftliche Malteserin. Nach ihrer Arbeit als Lehrerin hat sie über 20 Jahre abends ehrenamtlich als Krankenschwester Hilfebedürftige versorgt. „Ich hatte schon immer großes Mitgefühl mit den Menschen. Und da ich schon immer eine helfende Seele war, war ich bei den Maltesern genau richtig. Man wird so dankbar und die eigenen Sorgen verschwinden angesichts des viel größeren Leids der anderen.“

Ohne ihre Betreuerin könnte die 83-Jährige nicht durchhalten

Früher hat Birute-Ono Kojalaviciene als leitende Angestellte in einem Unternehmen die Sowjetunion bereist. Heute lebt die 83-Jährige in Vilnius im Erdgeschoss einer kleinen Altbauwohnung ohne Heizung. Die Witwe hat keine Kinder. Nach dem dritten Herzinfarkt ihres Mannes habe sie den Gelähmten allein gepflegt. Die Malteser haben ihr zweimal pro Woche beim Pflegen geholfen, damit sie ausschlafen und einkaufen gehen konnte. Weil sie selbst herzkrank und oft orientierungslos ist, wird sie weiter von den Maltesern unterstützt. Ihre Betreuerin Rita ruft an, bestellt Sachen, hilft bei der Wäsche. Am wichtigsten sind die Gespräche: „Ohne Rita gäbe es mich nicht mehr. Ohne Sie könnte ich nicht länger durchhalten“. Die 83-Jährige bekommt eine Rente von 580 Euro, 20 Euro über der Armutsgrenze. Allein der Heizstrahler kostet sie 170 Euro, um nur ein Zimmer zu wärmen, hinzu kommen Strom, Lebensmittel, Medikamente und Hundefutter. „Ich bin Buchhalterin, kann rechnen und sparen. Und dennoch kann es nicht reichen“. Außerhalb der Stadt hat sie einen kleinen Schrebergarten. Obst und Gemüse sind eine wichtige Währung, neulich hat die alte Dame einen Handwerker mit Tomaten bezahlt, wie im Krieg.

Malteser unterstützen mit Lebensmittelpaketen, Beratung und Begleitung

2.320 Hilfebedürftige werden von 2.000 Ehrenamtlichen der Malteser an 44 Standorten in Litauen betreut. Die Malteser bringen warme Mahlzeiten, Lebensmittelpakete, bieten Pflege, psychosoziale Beratung, helfen im Haushalt und begleiten zum Arzt. Möglich ist diese Hilfe in diesem Umfang nur durch Spenden. „Unsere Unterstützung ist heute wichtiger denn je. Aus Litauen fließen viele Spenden in die Ukraine, die Solidarität mit dem Nachbarland ist groß. So bleibt weniger für die Ärmsten im eigenen Land. Gleichzeitig wächst die Angst, dass sich der Krieg auch auf Litauen ausweitet“, sagt Annette Heise, Fundraiserin der Malteser in Hamburg.





Hamburger Wünschewagen in Lettland: Ein letztes Mal zum Zirkus





Riga, Lettland. Die Lettische Samariter Organisation (LSA) hat ihren Hauptsitz in Riga und viele Außenstellen in Lettland. Gerade die Versorgung der ländlichen Bevölkerung ist durch die fehlende Strom- und Wasserversorgung in den Wohnhäusern eine Herausforderung und die meistert der LSA mit speziellen Fahrzeugen, ähnlich einem Wohnmobil. So hält das Fahrzeug vor dem Wohnhaus und versorgt die zu Pflegenden im Fahrzeug. In Riga selbst organisieren sie die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung.

Seit 20 Jahren gibt es eine partnerschaftliche Zusammenarbeit

In Deutschland hat der Arbeiter-Samariter-Bund mit seinem Wünschewagen-Team vielen sterbenskranken Menschen den letzten Wunsch erfüllt. Für Gerd Prüfer, den stellvertretenden Landesvorsitzenden des ASB Hamburg, waren die glücklichen Gesichter prägend. „In Hamburg haben wir einen neuen Wünschewagen und so lag es nahe, unseren Freunden in Lettland den alten Wünschewagen zu schenken, damit dieses schöne Projekt auch in Lettland umgesetzt werden kann.”

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Lettische Samariter Organisation (LSA) arbeitet seit 20 Jahren partnerschaftlich eng mit dem ASB Hamburg zusammen. Gemeinsam haben sie viele Projekte umgesetzt, vom Kindertages-Zentrum, über Gruppenwohnungen, ein Pflegeheim bis zum neuesten gemeinsamen Projekt, dem Wünschewagen. “Wir sind sehr froh über die Spende des ASB Hamburg, sodass wir jetzt das Projekt für ganz Lettland starten können”, sagt Laura Bulmane, Projektleiterin des Wünschewagens Lettland.

Spenden für Sprit, Reparaturkosten und Koordination benötigt

Sie weiß zu berichten, dass gut 26 Prozent der lettischen Bevölkerung Senioren sind, viele von ihnen sind von Armut betroffen und leben allein, ohne eine Familie, die unterstützen könnte. „Sie haben kleine Träume, wie ein letzter Besuch der Angehörigen auf dem Friedhof, oder noch einmal die Ostsee sehen”, so Bulmane. „Unsere nächste Fahrt ist für einen Mann, der sein Leben lang als Clown im Zirkus aufgetreten ist. Sein letzter Wunsch ist es, noch einmal einen Zirkus zu besuchen. Wir werden diesen Wunsch dank der Spende aus Hamburg erfüllen können”, sagt die Projektleiterin. Das lettische Samariter-Team sucht jetzt weitere Ehrenamtliche, die der LSA für diese Aufgabe ausbilden kann. Wie in Deutschland werden diese Ehrenamtlichen die Fahrten ohne Aufwandsentschädigung durchführen. Aber es braucht Spenden für Spritkosten, Reparaturen und Koordination des Wünschewagens. „Aller Anfang ist schwer und deshalb bitten wir die Leserinnen und Leser des Hamburger Abendblatts, dieses Projekt zu unterstützen”, sagt Prüfer.

Malteser-Spendenkonto bei der Haspa:

IBAN: DE 33 200 505 501 280 216 399

BIC: HASPDEHHXXX

Stichwort: Litauenhilfe

Spendenkonto des Arbeiter-Samariter-Bundes bei der Haspa

IBAN: DE95 2005 0550 1217 1630 52

BIC: HASPDEHHXXX

Stichwort: Lettland