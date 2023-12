Unerfüllte Erwartungen: Weihnachten ist Trennungszeit

Hamburg. Weihnachtszeit ist Trennungszeit! Nach einer Statistik der Universität Stanford (Quelle: Bunte.de v. 12.3.2019) ist die Weihnachtszeit, vor allem die Zeit vor Heiligabend, ein Zeitraum, in der auffällig viele Trennungen vollzogen werden. Auch Scheidungsanwälte bestätigen, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen den Feiertagen und der Anzahl von Scheidungen gibt. Im Januar und Februar gibt es einen deutlichen Zuwachs an Scheidungsverfahren. Weihnachten alleine zu Haus – eine schmerzhafte Vorstellung für viele Singles. Vor allem, wenn die Trennung frisch ist und der Liebeskummer noch sehr wehtut, dann sind die Advents- und Weihnachtstage eine große psychische Belastung. Doch auch wenn es kaum vorstellbar ist: Durch Selbstfürsorge, Unterstützung und die Schaffung von neuen Traditionen ist es möglich, diese Zeit positiv zu erleben.

Die Zeit zwischen den Jahren – eine Zeit der Reflexion

Doch warum scheitern ausgerechnet in dieser Zeit so viele Beziehungen? Natürlich sind die oft stressige Adventszeit und die Weihnachtstage nicht der Grund für Trennungen. In vielen Beziehungen kriselt es schon viel länger, oft Monate oder sogar Jahre. Aber gerade in den letzten Wochen vor dem Jahreswechsel reflektieren Paare oft noch einmal über das zurückliegende Jahr. Der Wunsch, etwas zu beenden, was sich nicht mehr richtig anfühlt und die Sehnsucht nach einem Neuanfang mit Beginn des kommenden Jahres können ein starkes emotionales Spannungsverhältnis aufbauen. Kein Wunder, dass gerade jetzt die Gefühle hoch kochen und es zum unschönen Trennungsfinale kommt.

Besinnliche Weihnachtszeit?! Wunsch trifft auf Wirklichkeit

Kaum eine Zeit ist so überfrachtet mit romantischen Vorstellungen wie die Wochen vor dem Jahresende. Die Ansprüche an die Gestaltung der Advents- und Feiertage sind hoch, alles soll perfekt sein. Der Erwartungsdruck entwickelt sich Richtung Weihnachten stetig und die angespannte häusliche Stimmung steigt parallel zum Stresspegel! Ein weiterer Stressfaktor: Feiertage schaffen ungewohnte räumliche Nähe zwischen Paaren, und das kann unheilvoll sein. Im Alltag können sich Paare aus dem Weg gehen, aber nun wird die Welt etwas enger. Die sonst herrschende Alltagsdistanz, die noch dazu beigetragen hat, dass ein fragiles Beziehungsgleichgewicht bewahrt werden konnte, ist nicht mehr da. Die Weihnachtszeit ist ein idealer Nährboden für Konflikte und sie konfrontiert Paare, bei denen es knirscht, damit, dass gar nicht mehr so viel Liebe ist.

So erging es auch Alice M. mit ihren beiden Kindern, die von ihrem Ehemann letztes Jahr Anfang Dezember verlassen wurde. Die Trennung war schon schlimm genug, aber das Beziehungsaus in der Vorweihnachtszeit traf sie noch einmal härter.

Rituale und Gewohnheiten sind das, was wir an Weihnachten so lieben. Und genau das, was man unbedingt verändern sollte, wenn man frisch getrennt ist. Alles, was an den Ex-Partner erinnert, sollte nun möglichst wenig Raum haben. Jede Erinnerung an das, was einen als Paar einmal glücklich gemacht hat, triggert den Trennungsschmerz umso mehr. Veränderung ist jetzt das Zauberwort. Alice M. hat lange darüber nachgedacht, wie ein „anderes“ Weihnachten aussehen könnte. Sie wollte nicht mit den Kindern alleine traurig unter dem Baum sitzen und über vergangene glückliche Familienfeste nachdenken. Sie hat sich, so hat sie es für sich formuliert, für ein „Übergangsweihnachten“ entschieden. Wie das aussah? Alice hat über eine Nachbarschaftsplattform nach Menschen gesucht, die auch nicht alleine feiern wollten. Und sie wurde schnell fündig. Ihr anderes Weihnachten hat bewusst mit der familiären Weihnachtstradition der vorangegangenen Jahre gebrochen. Und es wurde ein wahres Fest – mit alten und jungen Menschen, mit Alleinerziehenden und Singles. Es war ein ganz besonderer Abend, einer, den Alice nie vergessen wird.

Helfen hilft – Verschenken Sie Zeit und Emotionen

Klingt paradox, funktioniert aber! Auch wenn man anderen Menschen hilft, kann man sich selber helfen. Martin L., ebenfalls Neu-Single in der Adventszeit, hatte sich entschieden, Weihnachten Obdachlosen zu helfen. Er hat sich ein Weihnachtsmannkostüm besorgt, einen Jutesack mit Obst und Gebäck gefüllt und etwas Bargeld mitgenommen. Heiligabend ist er dann losgezogen, hat die Obdachlosen besucht und sie mit seinen Geschenken versorgt. Aber das Wichtigste und Schönste: Er ist mit ihnen ins Gespräch gekommen und hat viel über ihre Sorgen und Träume gehört. So hat er die Weihnachtsnacht auf den Straßen Hamburgs verbracht und sich um andere Menschen gekümmert, die es noch viel schwerer hatten als er. Noch nie sei er Weihnachten so nahe gewesen, hat er mir später erzählt. Es waren glückliche und berührende Momente, die er an dem Abend hatte. Und sein Trennungsschmerz? Der hat in diesen Stunden keine Rolle gespielt.

Selbstfürsorge – Kümmern Sie sich gut um sich selbst

Jeder Mensch trauert anders. In der Zeit nach einer Trennung befinden wir uns in einer Zwischenwelt. Wir sind nicht mehr in unserer alten vertrauten Welt und noch nicht in einer neuen Welt angekommen. Wir sitzen mit unserer Trauer irgendwo dazwischen, in einem ungemütlichen Niemandsland.

Was hilft in dieser Trauerzeit, in der man auf sein emotionales und körperliches Wohlbefinden besonders achten sollte? Man kann sich mit Freunden treffen, es sich mit Büchern und Musik auf dem Sofa oder im Bett richtig gemütlich machen, ins Konzert, Kino oder Theater gehen, das machen, was guttut und ablenkt. Wichtig ist jetzt, dass man nicht in ein emotionales Loch fällt. Falls man es zu Hause gar nicht aushalten kann, gibt es Reiseanbieter, die sich auf Singles spezialisiert haben. Dort trifft man garantiert auf Gleichgesinnte.

Die Weihnachtszeit kann für einige Beziehungen eine Zeit des Abschieds sein, aber sie kann für Singles auch eine Chance für einen Neuanfang und eine Gelegenheit für persönliches Wachstum werden.

Die Autorin berät in ihrer Praxis Herzkümmerei Menschen mit Beziehungsproblemen. Infos unter: www.herzkuemmerei.de