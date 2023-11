Absolute Rarität: Seltener Wein aus Hamburg zu ersteigern

Von diesem Stintfang Cuvée 2016 wurden nur 35 Flaschen erstellt. Sie werden sonst an Staatsgäste verschenkt.

Hamburg. Es ist ein Wein, den man nirgendwo kaufen kann. Eine absolute Rarität – und dazu noch aus Hamburg: die „Stintfang Cuvée“. Bis 2019 entstanden aus der Weinlese des Weinbergs unterhalb der Jugendherberge pro Jahr zwischen 30 bis 70 Flaschen (0,375 l), die im Rahmen des parlamentarischen Sommerfestes der Bürgerschaft übergeben wurden.

Die Weinflaschen sind normalerweise nur für Staatsgäste bestimmt – doch eine Flasche von 2016 wurde nun von einem der Stintfang-Winzer, Ekkehart Opitz, an den Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ für eine Versteigerung weitergegeben. Von dieser Cuvée, die aus den Trauben Phoenix und Regent besteht, wurden in dem Jahr nur 35 Flaschen erstellt. „Dieser Wein ist ein richtiges Liebhaberstück“, sagt Opitz, der immer nur eine Flasche jedes Jahrgangs für einen guten Zweck behalten durfte.

Mit dem Erlös werden alleinerziehende Mütter und deren Kinder unterstützt

Mit dem Erlös wird der Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ alleinerziehende Mütter und deren Kinder unterstützen. „Diese Einzelfallhilfe des Abendblatt-Vereins überzeugt mich, deswegen spende ich die Cuvée gerne dafür“, sagt Opitz. Wer also mitsteigert, erhält nicht nur eine gute Wertanlage, sondern tut damit auch Gutes – in der Metropolregion Hamburg.

Die fünf Hamburger Winzer am Stintfang.

Foto: Ekkehart Opitz

Der Anbau des Weins geht auf die Städtefreundschaft von Hamburg und Stuttgart zurück. 1986 kam das Stuttgarter Weindorf im Sommer nach Hamburg, während der Fischmarkt im Rahmen der Städtepartnerschaft nach Stuttgart zog. Um die Städtefreundschaft von Stuttgart und Hamburg zu fördern, waren die norddeutschen Behörden bereit, deutlich weniger als die sonst dort übliche Platzmiete zu verlangen. Im Zuge dieser Partnerschaft schenkte Winzermeister Fritz Currle aus Stuttgart-Uhlbach dem Parlament 99 Reben, die unterhalb der Jugendherberge am Stintfang angepflanzt wurden.

Fünf Hamburger Winzer betreuen den Stintfang

Von Stuttgart aus wurde der Weinberg jahrelang betreut, bis fünf Stintfang-Winzer, Peter Kurz, Norman Sauer, Karsten Lindenberg, Raiber Hambacher sowie Ekkehart Opitz, übernahmen. Die geernteten Trauben wurden meist im September nach Baden-Württemberg gebracht und von Fritz und Christel Currle in Uhlbach verarbeitet. 2019 mussten die Reben Umbaumaßnahmen an den St.-Pauli-Landungsbrücken weichen. 2022 wurden wieder neue Rebstöcke gepflanzt – allerdings gibt es jetzt nur noch die roten Regent-Trauben, was die zu versteigernde Cuvée von 2016 noch wertvoller macht.

Die Auktion geht vom 25. November ab 12 Uhr bis 16. Dezember 2023 um 18 Uhr. Sie wird abgewickelt über die Auktionsseite der erfahrenen Veranstalterin Stefanie Stoltzenberg-Spies, die diese Versteigerung für den guten Zweck durchführt. „Sehr gerne unterstütze ich diese schöne Aktion, zumal ich dem Abendblatt-Verein sehr verbunden bin“, sagt Netzwerkerin Stoltzenberg-Spies.

Das Mindestgebot beträgt 400 Euro.

Gebote unter: www.strasburgerkreise.com/abendblatt-hilft2023/