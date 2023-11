30 Jahre Märchen im Michel: Hier gibt‘s Karten für das Benefiz-Event in Hamburg

Hamburg. Glockenhelle Kinderstimmen, und die Adventslieder singen, bekannte Persönlichkeiten, die Weihnachtsgeschichten vorlesen, und Hunderte Kerzen, die am großen Tannenbaum vor dem Altar leuchten – die Abendblatt-Veranstaltung „Märchen im Michel“ ist mit ihrer Mischung aus feierlichen und fröhlichen Momenten eine wunderbare Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Und das seit 30 Jahren! Am 8. Dezember feiern wir das Jubiläum des Benefiz-Ereignisses zugunsten des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“ mit zwei Vorstellungen: um 16 Uhr und um 19.30 Uhr.

Bei der Veranstaltung am Nachmittag, speziell für Kinder ab vier Jahren, werden wie immer Hauptpastor Alexander Röder und die Schauspielerin Sandra Keck durch das Programm führen. „Durch die strahlenden Gesichter der Kinder auf der Bühne und im Publikum, ist die Vorfreude auf das Weihnachtsfest bei beiden Veranstaltungen mit den Händen zu greifen“, sagt Sandra Keck. Für sie ist „Märchen im MIchel“ eine echte „Hamburgensie“.

Märchen im Michel: Bei der „Weihnachtsbäckerei“ können alle mitsingen

Die Alsterfrösche sind am Nachmittag dabei.

So werden wieder die Hamburger Alsterfrösche Adventslieder von Rolf Zuckowski und andere weihnachtliche Melodien singen. „Märchen im Michel“ bedeutet für uns Alsterfrösche der emotionale Start in die Weihnachtszeit mit traditionellen Melodien, Plätzchen backen und Geschenke basteln. Wir freuen uns jedes Jahr wieder aufs Neue mit Herzklopfen, diese wunderbare Veranstaltung miterleben zu können“, sagt Chorleiterin Sigi Hennig. Neben bekannten Liedern wie „Kleine Kinder, große Kinder“ und „Feliz Navidad“ darf natürlich auch Zuckowskis „Weihnachtsbäckerei“ nicht fehlen, bei der alle kleinen und großen Besucher mitsingen können.

Die Lichterkönigin wird zweimal in den Michel einziehen

Die Latvian Voices werden als Lucias mit ihrer Lichterkönigin in den Michel zweimal einziehen. Die A-cappella-Gruppe aus Lettland hat zahlreiche internationale Chorwettbewerbe gewonnen, die Sängerinnen sind musikalische Botschafterinnen ihres Landes und haben bereits mehrfach bei „Märchen im Michel“ die Zuhörer mit ihren glockenhellen, feinen Stimmen begeistert. Am Nachmittag wird außerdem der Hamburger Mädchenchor mit seinem Jugendchor auftreten. Er besteht aus rund 50 Mädchen zwischen neun und 14 Jahren und wird neben eigenen Liedern auch gemeinsam mit den Alsterfröschen und Latvian Voices wunderbar choregrafierte LIeder singen. „Für uns ist die Veranstaltung eine Einstimmung auf die schönen und befreiten Seiten der Vorweihnachtszeit, die in der aktuellen politischen Situation gar nicht so leicht zu finden und für die Kinderherzen doch dazu gehören und so wichtig sind“, sagt Chorleiterin Gesa Werhahn.

Besonderer Höhepunkt im Michel ist der Auftritt von Vicky Leandros

Bei der feierlichen Abendveranstaltung wird Jens Bauditz mit seinem Neuen Knabenchor Hamburg dabei sein, traditionelle Weihnachtslieder singen und Gänsehautmomente erzeugen. „Die ,Märchen im Michel‘ gehören zu unseren besonderen Momenten in der Adventszeit, wo wir als Gemeinschaft, mit unseren Klängen auch noch Gutes für andere Kinder tun können“, sagt der Chorleiter.

Vicky Leandros wird sowohl singen als auch ein Märchen vorlesen.

Als besonderer Höhepunkt des Abends wird Vicky Leandros nicht nur ein Märchen vorlesen, sondern auch weihnachtliche Lieder singen. Die bekannte Hamburger Sängerin ist gerade auf ihrer Abschiedstournee, und so ist es eine besondere Ehre, dass sie diesen Auftritt für „Märchen im Michel“ reserviert hat – sie ist wie alle Vorleserinnen ehrenamtlich dabei. „Es liegt mir sehr am Herzen, Menschen und vor allem Kindern in Not helfen zu dürfen, ganz besonders in der schwierigen Zeit. Ich mache das schon seit vielen Jahren und freue mich sehr auf die Veranstaltung im Michel“, sagt die Sängerin. Eine Vorleserin der ersten Stunde ist Isabella Vértes-Schütter, Schauspielerin und Intendantin des Ernst Deutsch Theaters, die die Besucher mit ihrer schönen Stimme begeistern wird.

Idee zu der Veranstaltung enstand vor 30 Jahren im Ressort „Von Mensch zu Mensch“

Auch Schauspielerin Pheline Roggan gehört schon seit mehreren Jahren zum Vorlese-Ensemble. „Das Märchenlesen im Michel ist mir im Laufe der Jahre sehr ans Herz gewachsen, es ist mittlerweile fest verankerte vorweihnachtliche Tradition. Ich liebe die feierlich, freundliche Stimmung und den Gesang der Lucias und zu wissen, dass die Erlöse der Veranstaltung Kindern zu Hilfe kommen, macht die Sache noch viel besser“, sagt Roggan.

Pheline Roggan liest schon seit mehreren Jahren bei „Märchen im Michel“.

Die Idee zu dem besonderen Adventsereignis zugunsten des Abendblatt-Vereins hatte Renate Schneider. Sie war bis 2012 Leiterin des Ressorts „Von Mensch zu Mensch“. Damals gab es nur eine Abendveranstaltung, die deutlich länger war als die nun rund 90 Minuten. „,Märchen im Michel‘ war von Anfang an ein voller Erfolg“, erinnert sich Pastor Helge Adolphsen, der damals vor 30 Jahren als Michel-Hauptpastor die Veranstaltung mit aus der Taufe gehoben hat – mit dem inzwischen verstorbenen Schauspieler Ebehard Möbius. Auch Christian Quadflieg und Peter Striebeck wirkten früher bei der Veranstaltung mit. „Das Besondere ist, dass die Geschichten so ausgesucht sind, dass sowohl für Jung und Alt etwas dabei ist“, sagt der ehemalige Hauptpastor.

„Die ,Märchen im Michel‘ sind für mich ein Höhepunkt in der Adventszeit. Es ist ein Fest voller Stimmung und Besinnung und für Kinder und Erwachsene gleichermaßen ein wunderschönes Erlebnis.“ So beschreibt Hauptpastor Alexander Röder das traditionelle Benefiz-Ereignis. Der Michel-Pastor wird gemeinsam mit Emilia Eckardt, Siegerin des Landesvorlesewettbewerbs 2022 in Hamburg, gleich zweimal vorlesen: am Nachmittag und am Abend.

Erlöse gehen an Hamburger Märchentage und Kinder Alleinerziehender

Emilia liest eine Geschichte von Jason Luca Dik vom Gymnasium Dörpsweg, der mit seinem schönen Märchen „Das verwunschene Winterland“ den ersten Preis beim Hamburger Märchenschreibwettbewerb 2022 gewonnen hat. Dabei geht es um zwei Brüder, die den Fluch der bösen Hagelhexe, die auf die schöne Winterlandschaft ihres Dorfes neidisch ist, gemeinsam aufheben müssen. „Ich finde die Geschichte modern, gleichzeitig sehr fantasievoll und es ist schön, dass es ein Happy End gibt. Ich freue mich schon sehr darauf, den verschiedenen Figuren unterschiedliche Stimmen zu geben“, sagt die zwölf Jahre alte Emilia, die selber gerne liest, reitet und tanzt.

Der Schreibwettbewerb ist ein Projekt der Hamburger Märchentage, die vom Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ unterstützt werden. Ein Teil der Erlöse aus der Benefiz-Veranstaltung im Michel wird an diese wunderbare Märchen-Initiative gehen, neben der Unterstützung für Kinder alleinerziehender Mütter.

