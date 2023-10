Hamburg. Der Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ hat eine neue Webseite, die von der innovativen Agentur we-site.de gestaltet wurde. Sie ist nicht nur moderner in ihrer Ansicht, sondern vor allem interaktiv. So können Hilfsbedürftige, Vereine und andere soziale Institutionen unter abendblatt-hilft.deab sofort ihre Anträge über die Webseite stellen und ihre Dokumente – wie zum Beispiel ihre Behörden- und Freistellungsbescheide, Kostenvoranschläge oder Rechnungen hochladen. Möglich ist es nun, direkt in das Formular eine Projektbeschreibung, die genaue Schilderung einer Notsituation, den Bedarf zum Beispiel an Kleidern, Möbeln oder Elektrogeräten einzutragen. Wichtig ist dabei, dass der Antragsteller oder die Antragstellerin sich einer Kategorie zuordnet wie Alleinerziehende und Familien mit Kindern, Einzelfall Erwachsene, Institution für Kinder/Jugendliche und Familien, Institution für erwachsene Klienten oder Institution für ein Projekt.

Eine Entlastung für das Vereinsteam

Für uns als Vereinsteam bedeutet diese neue interaktive Antragstellung eine enorme Entlastung, denn oftmals mussten diese Unterlagen in mehreren Schritten nachgefordert werden. So können wir schnell in Notlagen helfen. Dabei sparen wir Aktenberge und sehr viel Papier, die Unterlagen werden nur noch elektronisch gespeichert. Natürlich behandeln wir die Daten vertraulich und die Unterlagen und Angaben sind durch unseren Sicherheitsserver geschützt.

Gleichzeitig stellen wir auf unserer Seite natürlich unsere Hauptprojekte vor, wie das Schrødingers City Kids, das ukrainische Begegnungszentrum im Schanzenpark, die Bewegungsinitiative für Senioren „Mach mit - Bleib fit!“ und die Weihnachtspäckchen-Aktion, bei der der Verein auch in dieser Adventszeit wieder 8000 grüne Pakete an Einsame und Bedürftige in der Stadt verteilt.

Events und Benefiz-Aktionen auf einen Blick

Unter der Rubrik „Hier helfen wir“ können die Webseiten-Besucher sehen, welche Projekte und Einzelfälle wir aktuell unterstützen, auch die Spenderinnen und Spender kommen direkt schon auf der Frontseite zu Wort. Wir stellen unsere aktuellen Aktionen und Events vor - so startet 13. November wieder der Ticket-Verkauf für unser beliebtes Benefiz-Event „Märchen im Michel“ am 8. Dezember, welches das Hamburger Abendblatt zugunsten unseres Vereins veranstaltet. In einer extra Rubrik stehen die aktuellen Zahlen, wie vielen Kindern und Erwachsenen wir in diesem Jahr geholfen und wie viel Spendengeld wir dafür ausgegeben haben.

Marcel Dunker und Robin Junck (r.) haben die neue Webseite des Abendblatt-Vereins gebaut.

„Wieder einmal für den Verein Hamburger Abendblatt hilft arbeiten zu dürfen, war für uns eine große Freude. Gemeinsam mit unserem Team aus Designern und Entwicklern konnten wir nicht nur der Vereinswebseite einen neuen Anstrich verleihen. Besonders die Antragstellung für hilfsbedürftige Menschen wurde durch die Entwicklung einer individuellen Softwarelösung vereinfacht und schlussendlich digitalisiert. Mit der neuen Software konnten wir die Arbeitsprozesse jener Menschen effizienter gestalten, die sich Tag für Tag um das Wohlbefinden derer kümmern, die es am meisten benötigten. Das macht uns, neben unserer eigentlichen Arbeit, am meisten Spaß“, sagen Robin Junck und Marcel Dunker von We-site.de

Aber natürlich gibt es weiterhin Ausnahmen: Menschen, die weder ein Smartphone noch einen Laptop besitzen, haben die Möglichkeit, einen Antrag in Papierform zu stellen an: Hamburger Abendblatt hilft e.V., Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg.