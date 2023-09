Es gibt eine einfache Formel: Mehr Teilnehmer, mehr Geld

Fast 80.000 Euro konnte ich diese Woche an Spenden für 13 wichtige soziale Hamburger Projekte, die Kinder und Jugendliche fördern, entgegennehmen. Auch für unseren Abendblatt-Verein blieben von dem Erlös des HafenCity Runs im Juni noch gut 23.000 Euro übrig – die gehen in unsere Nachhilfeunterstützung. So eine Scheckübergabe macht mich glücklich, denn es sind alles Projekte, von deren großartiger Arbeit ich mich persönlich überzeugen konnte. Mein Team und ich besuchen ständig Vereine und schauen nach, wie unsere finanzielle Unterstützung ankommt.

Für den nächsten Benefiz-Run möchte ich den Kreis der Spendempfänger gern erweitern, denn auch Kranke und Senioren benötigen dringend unsere Hilfe – auch wenn viele Menschen am liebsten für bedürftige Kinder spenden. Aber unser Verein bedenkt auch gerne diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, von Depressionen, Altersarmut und Einsamkeit geplagt werden. Und es gibt für das nächste Jahr eine ganz einfache Formel: Je mehr Menschen mit ihren Firmen an dem wunderbaren HafenCity Run teilnehmen, umso mehr Spenden fließen zurück an die Bedürftigen in der Stadt. Deswegen: Save the date! Am 1. Juni 2024 geht es wieder auf die Vier-Kilometer-Strecke durch Hamburgs neuestes Quartier.