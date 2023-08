CaFée mit Herz: Ein Wohlfühlort für bedürftige Menschen auf St. Pauli

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ So lautet der Grundgesetzartikel 1. Doch Menschen in Hamburg, die auf der Straße oder in Wohnunterkünften mit bis zu zwölf Leuten in einem Zimmer wohnen, führen oftmals ein würdeloses Leben. Deswegen sind soziale Projekte wie das CaFée mit Herz auf St. Pauli so wichtig, denn sie bieten nicht nur ein umfangreiches Angebot mit Essen, Kleidung, Duschen, Beratung und ärztlicher Versorgung, sondern sind ein Wohlfühlort für Bedürftige. „Zu uns kann jeder kommen, egal, welche Herkunft oder Probleme er oder sie hat“, sagt die Leiterin Maike Oberschelp in meiner neuen Podcast-Folge „Von Mensch zu Mensch“.

Weihnachtspäckchen an Einsame und Bedürftige

Von der Menschlichkeit dieses Projekts konnte ich mich 2019 bei der Weihnachtsfeier selber überzeugen. Denn seit vielen Jahren erhält das CaFée mit Herz von unserem Abendblatt-Verein Weihnachtspäckchen. Und die Empfänger sind genau die, die wir mit dieser Aktion erreichen möchten: Menschen, die kontaktarm, oft psychisch krank oder in einer Lebenskrise sind. Für viele, mit denen ich dort gesprochen habe, war unser Weihnachtspäckchen das einzige Geschenk zum Fest.

Ab sofort sammeln wir wieder Spenden dafür sowie Gebasteltes und Kindergemälde. Institutionen können sich ab dem 1.9. bei uns für die Päckchen bewerben.

