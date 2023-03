Benefizkonzert Hamburg: Kinder singen für Kinder im Michel

Ein Konzert genießen und damit etwas Gutes tun für benachteiligte Kinder in Hamburg – das können Besucherinnen und Besucher am 22. April.

Auch sie freuen sich schon riesig auf das Konzert in der Hauptkirche St. Michaelis: die Mädchen und Jungen vom The Young ClassX Unterstufenchor der Max-Brauer-Schule.

Hamburg. Lust auf Gospel? Oder lieber etwas typisch Hamburgisches mit viel Tradition? Es gibt Selbstkomponiertes, Ohrwürmer und auf alle Fälle auch Popmusik. Beim 26. Benefiz-Konzert „Kinder singen für Kinder im Michel“ ist garantiert für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Sechs Kinder- und Jugendchöre, werden am 22. April um 15 Uhr zugunsten des Abendblatt-Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“ auftreten – und den Michel zum Klingen bringen. Die Journalistin Anke Harnack wird das Konzert moderieren. Kultursenator Carsten Brosda hat die Schirmherrschaft übernommen.

Veranstaltung Hamburg: Benefiz im Michel – Kinder singen für Kinder

Neben der Singförderung geht es auch darum, die teilnehmenden Kinder für die Hilfsbedürftigkeit Gleichaltriger in der Stadt zu sensibilisieren, denn der Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ wird mit dem Erlös des Konzerts Kindern mit Behinderung alleinerziehender Mütter und Väter unterstützen. Mit dem Geld können Therapiegeräte und Hilfsmittel finanziert werden, die sonst nicht von der Krankenkasse übernommen werden.

Initiiert wurde das Festival vom Lionsclub Hamburg-Hoheneichen, vor allem von Peter Schmitz-Dedert, der das Projekt seit Beginn an betreut. Seit 2015 ist neben dem Hamburger Abendblatt auch die Musikinitiative „The Young ClassX“ Kooperationspartner.

„Die Veranstaltung ,Kinder singen für Kinder im Michel’ ist uns an Herz gewachsen und wir freuen uns riesig, sie nach dreijähriger Pandemiepause nun endlich wieder mit gestalten zu dürfen. Wenn die jungen Sängerinnen und Sänger mit ihrer Musik anderen Kindern und Jugendlichen helfen können und somit ohne Schwermut für die verschiedenen Lebensumstände junger Menschen in dieser Stadt sensibilisiert werden, haben wir schon viel gewonnen“, sagt Young ClassX-Geschäftsführerin Insa Müller.

Kinder, die im Chor singen, stärken mit jedem Auftritt ihr Selbstbewusstsein

The Young ClassX wird mit 90 Kindern aus dem Unterstufenchor der Stadtteilschule Süderelbe, der Max-Brauer-Schule und des Gymnasiums Osterbek dabei sein. Sie stehen stellvertretend für 3000 Kinder und Jugendliche, die an mehr als 25 Stadtteilschulen und Gymnasien in ganz Hamburg in Schulchören singen.

Im Fokus der Chorarbeit steht nicht nur der Ausbau musikalischer Fähigkeiten, sondern auch die Förderung sozialer Kompetenzen. Und die vielen Auftritte in Hamburg und Umgebung stärken das Selbstbewusstsein der jungen Chorsänger.

Wer schön öfter beim Chorfestival dabei war, wird einige der Chöre kennen, die dieses Jahr wieder dabei sind. So haben die Vor- und Kinderchöre des Mädchenchores Hamburg unter der Leitung von Maren Hagemann-Loll schon zuvor mit ihren klaren Stimmen das Publikum im Michel verzaubert.

Im Repertoire, dass die Zuhörer erwartet, ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei

Mit 110 Kindern, die zwischen vier und zehn Jahre alt sind, wird es zudem die größte Gruppe sein, die an dem Tag auftritt. Hagemann-Loll hat mit ihren Chören schon zusammen mit den deutschen Liedermachern wie Rolf Zuckowski, Robert Metcalf und Gerhard Schöne konzertiert.

Der Schulchor der Katholischen Schule Blankenese ist sogar bereits das 13. Mal dabei. Die 80 Kinder zwischen acht und zehn Jahren sind seit der zweiten Klasse in die Chorarbeit eingebunden – es ist ein Schulfach. Alle Kinder aus den 3. und 4. Klassen proben unter der Leitung von Stefani Methler, Florian Noack und Winfried Adelmann.

Der erste große Auftritt des Chors war das Chorfestival „Kinder singen für Kinder“ im Frühjahr 1994, inzwischen haben die Schüler schon in der Laeiszhalle, im CCH und Hamburger Kirchen konzertiert. Im Repertoire gibt es Lieder in verschiedenen Sprachen, aus allen religiösen Traditionen, aus allen Epochen, Jahreszeitenlieder, aber auch Stücke aus den Bereichen Musical und Popmusik.

Die verschiedenen Schulsongs der Chöre sorgen mit Sicherheit für gute Laune

200 Kinder besuchen die Grundschule Eppendorf in der Löwenstraße – und allein die Hälfte davon singt in den beiden Löwenchören. Diese Schule lebt Chormusik und hat unter der Leitung von Ruth Exter schon Konzerte im Stadtpark, auf dem Rathausmarkt, in der Laeiszhalle gegeben. Auch bei „Kinder singen für Kinder“ war der Chor, der mit 90 Schülerinnen und Schüler zwischen sechs und zehn Jahren auftritt, schon dabei und wird auch den eigenen Schulsong präsentieren, der immer für gute Stimmung sorgt.

Die SonnenStimmen, die mit 50 Kindern zwischen vier und 16 Jahren in den Michel kommen, sind bereits kleine Studioprofis. Sie werden für Produktionen gebucht und präsentieren sich professionell auf der Bühne. So haben die SonnenStimmen unter der Leitung von Juliane Brachvogel im Dezember 2018 unter anderem Weltstar Vicky Leandros auf ihrer Weihnachts-Gala-Tour begleitet und treten regelmäßig mit dem Kinderliedkünstler Reinhard Horn auf.

Schon seit mehr als 30 Jahren gibt es den Schulchor der Anton-Rée-Schule Allermöhe. Sie werden mit 75 Kindern zwischen acht und zehn Jahren auf die Michel-Bühne kommen und unter anderem ihrem selbstkomponierten Anton-Rée-Song präsentieren. Unter der Leitung von Nina Schega und Anna Summ singen zurzeit über 200 Jungen und Mädchen aus den Jahrgangsstufen eins bis vier im Chor.

Anke Harnack freut sich auf die Moderation: „Kinder singen für Kinder ist mir eine Herzensangelegenheit: Die vielen jungen Stimmen verzaubern, erheitern und beeindrucken mich, und manches Mal haben sie mich auch schon zu Tränen gerührt.“ Dass mit den Erlösen Kinder unserer Stadt unterstützt werden, macht dieses Festival zu einem der wertvollsten Konzerte überhaupt.

Der Erfolg des „Kinder singen für Kinder“-Konzerts lässt sich auch in Zahlen messen: Mehr als 42.000 Besucher haben im Michel etwa 20.000 Chorkinder aus 200 Chören erleben können. Mehr als 300.000 Euro an Spendengeld kamen bisher aus den 25 Veranstaltungen zusammen. Mit dem Geld wurden ausschließlich bedürftige Kinder und Jugendliche aus der Metropolregion Hamburg unterstützt. Alle Chöre treten kostenfrei auf.