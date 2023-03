So machen sich Spätstarter mit der digitalen Welt vertraut

Hamburg. Hier können Computerbegeisterte ebenso fündig werden wie Menschen, die ihr Smartphone bisher nur in der Schublade verstauben ließen: Vom 20. bis 26. März bietet die Eingeloggt!-Woche Gelegenheiten, sich mit der digitalen Welt und ihren Möglichkeiten vertraut zu machen. Es geht um den Umgang mit WhatsApp und Co., Robotertechnik im Alltag oder ganz einfach um Grundlagen des Internets, auch über Videokonferenzen. Das vielfältige Programm findet in sieben Hamburger Bezirken statt und richtet sich in erster Linie an Menschen ab 50 Jahren.

Digitale Events und Workshops für Hamburger über 50

In den kostenlosen Events und Workshops geht es vor allem um das gemeinsame Ausprobieren, den Austausch und den spielerischen Umgang mit Geräten und Programmen. Zum ersten Mal fand die Veranstaltung 2019 mit einem kleinen Programm in Hamburg-Bergedorf statt. In diesem Jahr bieten fast 70 Initiativen, Vereine und soziale Einrichtungen ein buntes Programm. Veranstaltet wird die Eingeloggt!-Woche von der Körber-Stiftung, den Bücherhallen Hamburg und der Hamburger Volkshochschule (VHS). „Mit digitalen Mitteln können ältere Menschen lange selbstbestimmt am Leben teilhaben und sich ihre Selbstständigkeit bewahren. Das wollen wir mit Eingeloggt! unterstützen“, sagt Jonathan Petzold von der Körber-Stiftung.

„Liken, swipen und sharen“ im Digitalcafé

Über die Internetseite eingeloggt.net kann man nach verschiedenen Schlagworten und Bezirken das Angebot sondieren. In Wandsbek kann man zum Beispiel am 21. März unter dem Motto „Liken, swipen und sharen“ im Digitalcafé des Hospitals zum Heiligen Geist den Umgang mit sozialen Medien erlernen oder am Tag davor dort im „ExerCube“ die eigene Fitness ausprobieren.

In der Bücherhalle Alstertal und Rahlstedt gibt es am 24. März ein Fotoshooting für Ältere, bei dem man mit „wilden Tieren“ posieren kann. Technikfans sind eingeladen, am 20. März im VHS-Zentrum Mitte einen Computer auseinanderzubauen, sich die Einzelteile erklären zu lassen und ihn dann wieder zusammenzuschrauben. Wie man einen Lego-Roboter programmiert und zum Leben erweckt, können bis zu sechs Personen in der Bücherhalle Niendorf am 22. März erforschen. Und alle, die sich noch mehr für Roboter interessieren, können den humanoiden Roboter Nao kennenlernen. Der gut knapp 58 Zentimeter große Alltagshelfer wird am 21. März in der Bücherhalle Bergedorf vorgestellt.

Auch für gemeinsame digitale Ausflüge mit den Enkeln gibt es ein Angebot. So können Großeltern am 24. März mit ihren Enkelkindern ihren eignen Stop-Motion-Film in der Bücherhalle Niendorf drehen. Die Teilnehmenden erstellen in Zweierteams ein Drehbuch, stellen die Szenen mit Lego und Knete dar, fotografieren und schneiden ihren eigenen Film. Für Teilnehmer, die nicht mobil sind, aber sich dennoch fortbilden möchten, gibt es unter dem Button „Online-Veranstaltungen“ einen Digitalen Klönschnack (21.3.), eine Smartphone-Sprechstunde (21.3.), Stuhl-Yoga (22.3) und Digitales Bingo (23.3.).