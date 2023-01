Haustierbesitzer: ASB Hamburg sucht Pfoten-Buddies

Mit dem neuen Projekt „Pfoten-Buddies – Haustierhilfe Hamburg“ stellt der ASB Landesverband Hamburg e. V. älteren oder erkrankten Haustierbesitzern kostenlose Unterstützung durch Ehrenamtliche an die Seite. So soll die Unterbringung in Tierheimen verhindert und das große Problem der sozialen Vereinsamung – auch durch den Kontakt mit den Ehrenamtlichen – abgemildert werden. Das Projekt sucht noch Teilnehmer.

Denn körperliche Einschränkungen, sich auflösende Bekanntenkreise und weit entfernt wohnende Familienmitglieder können bei vielen älteren Menschen, gerade in Großstädten zu Isolation führen. Auch das Knüpfen neuer Kontakte wird im fortschreitenden Alter nicht leichter. Das Thema Einsamkeit im Alter ist zu einem der größten sozialen Themen unserer Zeit geworden.

Einfach registrieren und Freiwillige werden aktiviert

Für viele ältere oder erkrankte Menschen sind Tiere deshalb ein essenzieller Bestandteil ihres Lebens. Haustiere sind zwar kein Ersatz für zwischenmenschliche Kontakte, können die Lebensfreude ihrer Halter aber erheblich steigern und gesundheitsfördernde Effekte freisetzen. Der Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ unterstützt deswegen das neue ASB-Projekt und bedürftige Tierhalter finanziell.

Und so funktioniert es: Hamburger mit Herz für Mensch und Tier können sich bei dem Projekt registrieren und ihre ehrenamtliche Unterstützung für Hilfesuchende in ihrer Nachbarschaft anbieten. Auf der anderen Seite können sich ältere und erkrankte Menschen an das Projekt wenden, die Hilfe bei der Versorgung ihrer Haustiere benötigen. Erreicht das Projekt ein Hilfebedarf, werden registrierte Freiwillige, die in der Nähe wohnen und für den jeweiligen Unterstützungsbedarf infrage kommen, kontaktiert und an die Hilfe suchende Person vermittelt.

Drei bis vier Ehrenamtliche versorgen das Haustier

Ziel des Projekts ist es, allen Hilfesuchenden ein bis drei ehrenamtliche Helfer an die Seite zu stellen, die bei der Versorgung des Tieres unterstützen und so ermöglichen, dass Tier und Halter zusammenbleiben können.

Unter www.pfotenbuddies-hamburg.de können sich Ehrenamtliche und Hilfesuchende über ein Formular registrieren. Alternativ kann die ASB Zeitspender-Agentur unter Tel. 25 33 05 04, per E-Mail: pfoten.buddies@asb-hamburg.de oder nach vorheriger Terminvereinbarung vor Ort in der Weidenallee 56 erreicht werden.

