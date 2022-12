Weihnachten: Danke für die Bilder, Bastelarbeiten und Geldspenden

Es ist geschafft! 8000 liebevoll gepackte Weihnachtspäckchen sind verteilt, viele Bedürftige, Einsame oder Kranke werden an diesem Heiligabend noch eines dieser grünen Geschenke vor ihrer Tür finden – denn sie wurden nicht nur bei Adventsfeiern der Tafel, in Altenheimen und Beratungsstellen verteilt, sondern auch einzeln verschickt. An dieser Stelle möchten mein Team und ich uns wieder bedanken für die vielen Tausend Kinderbilder, Bastelarbeiten und vor allem Geldspenden, die auch dieses Jahr diese so wichtige Aktion möglich gemacht haben.

Mit einer kleinen Weihnachtswundergeschichte möchte ich Sie noch erfreuen, die uns die Lehrerin Anna Friederike Kluge schickte. Vor einem Jahr ging sie mit ihrer dritten Klasse einer Schule für Kinder mit geistiger Behinderung über den Rathausmarkt zum Bus. „Wir hatten einen schönen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt hinter uns, als uns ein gut gekleideter Mann mit Einkaufstaschen teurer Läden in den Händen ansprach. Er freute sich, diese besonderen Kinder fröhlich im weihnachtlichen Trubel zu erleben. Bevor wir uns versahen, steckte er uns 700 Euro in bar zu und verschwand wieder in der Menge. Vielleicht liest er diese Zeilen ein Jahr später – und weiß nun, dass die Kinder sich täglich über neue Pausenfahrzeuge und eine große Musikbox freuen.“