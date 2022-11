Bei uns hängt jetzt ein Pigcasso im Wohnzimmer

Bei uns hängt seit ein paar Tagen ein großes Bild, das von einem südafrikanischen Schwein namens Pigcasso gemalt wurde. Wir sind dem Tier zufällig bei einer Weintour begegnet – der Wein war schrecklich, die Kunst der Sau allerdings bemerkenswert. Sie nimmt große Pinsel in den Mund und bemalt mit den Farben, die ihr die Besitzerin Joanne Lefson hinstellt, schwungvoll Leinwände.

Die abstrakte Kunst kommt an: Swatch hat ein Uhrenarmband mit der Sau gestaltet, eine Ausstellung ihrer Bilder kürzlich in Hannover Münden war ein Erfolg – zuvor war ein Werk für knapp 26.000 Euro verkauft worden, der höchste jemals gezahlte Betrag für ein Bild eines Tieres. Die Erlöse gehen in den Erhalt des Gnadenhofs, auf dem Pigcasso artgerecht mit anderen Viechern lebt.

Das wusste ich alles nicht, als ich die Farm betrat. Ich fand die Idee zunächst absurd, viel Geld für ein Schweine-Bild zu bezahlen. Ich bin mit Kunst aufgewachsen, mein Vater malt und verkauft seine abstrakten Bilder. Aber je mehr mein Mann und ich darüber diskutierten, desto mehr wollten wir ein Pigcasso haben. Denn es regt zum Nachdenken an, darüber, was wir diesen Tieren antun, was wir glauben, was sie können und nicht können. So hängt das bunte Bild also nun bei uns und ich bin gespannt auf viele weitere Gespräche rund um die Schweinekunst.