Partnerstreit: Das Kind vom Vater fernzuhalten ist grausam

Ich vermute, jeder von uns kennt mindestens einen Elternteil, der keinen oder kaum Kontakt zu den eigenen Kindern hat. In den seltensten Fällen ist das freiwillig – und bei kleinen Kindern fast immer aufgrund der Weigerung des Vaters oder der Mutter, mit dem oder der anderen zu kooperieren. Tiefe Verletzungen zwischen den Erwachsenen, vielleicht auch eine Persönlichkeitsstörung, können Gründe sein, warum ein Elternteil dem anderen den Kontakt zum eigenen Nachwuchs verweigert. Manchmal geht es um Rache, um alte Rechnungen, die beglichen werden sollen – und seien wir ehrlich: An einer Trennung sind oft beide Partner schuld.

Doch wie tief kann eine Wut sein, dass man diese auch an seinen Kindern auslässt? Denn sie werden missbraucht für den erklärten Krieg mit dem ehemals Geliebten. Sie werden manipuliert und beeinflusst, den Vater oder die Mutter abzulehnen, dabei haben die Kleinen eigentlich ein Anrecht auf Liebe und Geborgenheit von beiden Elternteilen – unabhängig davon, wie sehr diese sich anfeinden. Bei einer Trennung sollte immer das Kindeswohl an erster Stelle stehen.

Früher erhielten die Frauen oft das alleinige Sorgerecht

Doch ich erinnere auch noch Zeiten, in denen das Sorgerecht fast immer der Frau zugesprochen wurde, egal, wie sehr der Vater sich bemühte. Inzwischen gibt es das gemeinsame Sorgerecht – zumindest in der Theorie. In der Praxis gelingt es jedoch offenbar auch Gerichten nicht, etwas gegen eine einseitige Kontaktsperre zu tun. Und wer will die eigenen Kinder schon mit einem Jugendamtsmitarbeiter oder gar der Polizei zum Besuchstermin abholen? Ich kann die Ohnmacht von Vätern und Müttern, denen die eigenen Kindern entfremdet werden, so gut verstehen. Es macht mich wütend und traurig, denn ich habe einige Bekannte, die das als Kinder durchlitten haben und die dann sehr mühsam die Beziehung zu dem entfremdeten Elternteil wieder aufbauen mussten. Und alle haben sehr viele unaufholbare Jahre der Gemeinsamkeit verloren.