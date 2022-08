Benefiz: Jetzt anmelden für die 9. Hamburg Car Classics

Vom 30. September bis 2. Oktober findet die 9. Hamburg Car Classics statt, zu der sich noch Oldtimer-Fahrer bis Ende August anmelden können. Diesmal geht es auf eine wunderschöne Tour entlang der Ostseeküste Schleswig-Holsteins. Auf der gesamten Strecke warten Zeitprüfungen und diverse Fragen auf die Teilnehmer. „In diesem Jahr findet unsere traditionelle Hamburg Car Classics gleich mit zwei Übernachtungen statt. So können wir den Teilnehmern eine schönere Strecke und eine würdige Abendveranstaltung bieten“, sagt Veranstalterin Birte Ballauff von Hamburg Car Events. In diesem Jahr mit dabei ist die Urur-Enkelin des letzten deutschen Kaisers, Rixa Herzogin von Oldenburg, sowie Scooter-Frontmann H.P. Baxxter.

Die Route führt diesmal Richtung Nordosten in die landschaftlich schöne „Holsteinische Schweiz” mit einem Zwischenstopp auf dem aus Romanen und Fernsehen bekannten Gut „Hotel Immenhof”. An der Landeshauptstadt Kiel vorbei durch Eckernförde hindurch, einer urgemütlichen Fischereistadt mit Geschichte, beginnt kurz danach „Schwansen” ebenfalls bekannt aus der TV-Serie „Der Landarzt”. An der Küste und Schlei entlang durch das ehemalige Wikingergebiet ist das Endziel das moderne Hotel „The James” in der Flensburger Förde am Jachthafen direkt am Wasser. Dort findet dann abends auch die Preisverleihung statt sowie die Tombola und die Driver’s Night mit kulinarischen Genüssen, guter Musik und spannender Unterhaltung.

Die Hamburg Car Classics-Rallye verbindet Freude an Oldtimern mit einem gemeinsamen sozialen Engagement. Die Erlöse aus der Tombola gehen an den Verein Hamburger Abendblatt hilft und die Budnianer Hilfe.

Anmeldungen für die 9. Hamburg Car Classics sind noch bis Ende August möglich unter hamburg-car-events.de/anmeldung/