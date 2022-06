Generation Glücklich: Reflexionen eines Ex-You-Tubers

Der Autor Kojo Boison gibt in seinem Buch Tipps, wie junge Menschen ihren Weg finden können - auch ohne Social Media.

Wo soll es langgehen im Leben, wie kann ich finden, was zu mir passt? Diese Fragen stellen sich nicht nur junge Leute, deren Möglichkeiten heutzutage oft unerschöpflich scheinen. Kojo Boison hat schon mit Ende 20 die meisten Antworten, denn er hat bereits einen Schnelldurchlauf an ex­tremen Lebenserfahrungen hinter sich: eine ärmliche Kindheit mit rassistischen Anfeindungen, er ist zweifacher deutscher Yo-Yo-Meister, war Youtube-Star mit Millionen Followern und erfolgreich in einem Unternehmen tätig – nun ist er selbstständiger Berater, Coach und Teamentwickler. Er sieht sich als Teil der „Generation Glücklich“.

Über seinen Werdegang schreibt er im Buch „grenzenlos“ und coacht dabei den Leser, indem er Fragen stellt wie „Wovor hast du Angst? Was hält dich zurück?“ Ans Ende jedes Kapitels setzt er ein aussagekräftiges Zitat zum Reflektieren. Er gibt mögliche Verhaltensrezepte für ein erfüllendes Leben. Das Buch ist unterhaltsam und voller Beispiele zur Selbsterkenntnis. Themen über Geld, Sorgen, Angst, Krankheit oder Berufsalltag sind gut erklärt und klar präsentiert.

Gefühlt wie ein Junkie auf Entzug

Besonders aktuell und aufschlussreich ist seine Beschreibung der Mechanismen und psychologischen Wirkung von Social Media. Ausführlich legt er seine Einschätzung und Erlebnisse damit dar sowie die Gründe, warum er aus diesem für ihn sehr erfolgreichen Metier ausgestiegen ist. Wie ein Junkie auf Entzug habe er sich gefühlt dabei: mit Existenzängsten, Nervosität, Rückfällen und Selbstzweifeln. Für Dauer-User sind das hilfreiche Einblicke, ebenso interessant aber auch für Menschen, die diesen Bereich nicht durchschauen oder gar nicht kennen. Boison empfiehlt: „Sei grenzenlos, anstatt dich von einem Algorithmus eingrenzen und entmächtigen zu lassen!“

Natürlich wird nicht jeder ein Leben führen können oder wollen wie Kojo Boison, denn seine Talente und sein Charakter sind ungewöhnlich. Aber er zeigt auf, wie man an Themen herangehen kann, um „grenzenlos“ zu leben: indem man sich selbst verwirklicht und abstreift, was hinderlich ist. Das schafft allerdings keiner nur mit Nachdenken. Klar wird: Wer Erfolg haben und glücklich sein möchte, muss erst einmal Verantwortung für sich selbst übernehmen und dann dauerhaft an den eigenen Vorhaben, Träumen und Visionen mitwirken.

Kojo Boison: „grenzenlos - Lebe dein Leben, wie du es willst“, Goldegg Verlag, 252 Seiten, 18 Euro.