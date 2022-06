Jetzt anmelden für das Kiwanis-Drachenbootrennen am 3. September auf der Außenalster. Die Erlöse gehen an den Abendblatt-Verein.

Kiwanis-Drachenbootrennen zugunsten des Abendblatt-Vereins an der Parkanlage Fährhausstraße. / FUNKE Foto Services

Charity-Event in Hamburg

Charity-Event in Hamburg Drachenboot: Benefizrennen für Firmen & Schüler

Im Team gemeinsam Sport machen, sich mit anderen Gruppen im Wettkampf messen – das hat vielen Unternehmen und auch Schulklassen während der Corona-Pandemie gefehlt. Deswegen lohnt es sich, beim Benefiz-Drachenbootrennen des Kiwanis Clubs Hamburg am 3. September auf der Außenalster (an der Parkanlage Fährhausstraße) mitzumachen. Jeweils 16 Paddler und ein Trommler passen in ein Boot, es können sich auch halbe Mannschaften und Einzelne anmelden. Dieses Jahr können zum ersten Mal auch Schulklassen mit Schülern ab 16 Jahren dabei sein – für sie gibt es einen extra Schüler-Pokal zu gewinnen.

Paddeln für den guten Zweck

Alle Teams eint, dass sie zwischen 10 und 16.30 Uhr für einen guten Zweck um die Wette paddeln: Der Erlös aus dem Drachenbootrennen geht an den Verein „Hamburger Abendblatt hilft“, der damit ein soziales Jugendprojekt in Hamburg unterstützen wird. Für Firmen ist es eine wunderbare Gelegenheit, publikumswirksam soziales Engagement zu zeigen, sowie als Team zusammenzuwachsen oder ihren Kunden eine besondere Veranstaltung zu bieten. Jugendliche erwarten packende Wettkämpfe, Spaß, Sport und vor allem Teamgeist pur, nebenbei unterstützen sie noch Hamburger Kinder.

Ein komplettes Boot kostet 1000 Euro, für gemeinnützige Institutionen 600 Euro, Schulklassen zahlen 500 Euro. Einzelstartnummern: 35 Euro. Am 2.9. (17 bis 19 Uhr) gibt es ein gemeinschaftliches Training auf der Alster. Alle Infos per E-Mail: michael.lietke@kiwanis-hh.de