Musical-Workshop für ukrainische Jugendliche

Die Stage School Hamburg bietet jungen Geflüchteten in den Sommerferien einen tollen Workshop an - mit Musik, Tanz und Schauspiel

Die Stage School bietet etliche Musical-Workshops an - auch für Jugendliche

Tolles Angebot in den Sommerferien: 20 ukrainische Kinder können kostenfrei am Youngster Workshop vom 21. bis 24. Juli an der bekannten Stage School Hamburg teilnehmen. Die ukrainische Gesangs- und Schauspiellehrerin Marina Tsaran wird die Kinder und Jugendlichen unterrichten. Der viertägige Workshop ist explizit auf die Bedürfnisse der Zwölf- bis 16-jährigen Teilnehmer zugeschnitten.

Die Jugendlichen trainieren dort Tanz, Gesang, Schauspiel und Musical Staging. Spaß, Gemeinschaft und die Stärkung des Selbstvertrauens gehören dazu. „Wir würden uns riesig freuen, wenn wir ukrainische Teilnehmer finden, denen wir nicht nur eine Freude machen, sondern die wir mit der künstlerischen Arbeit auch seelisch stärken können“, so Schulleiter Dennis Schulze.

Stage School Hamburg, Am Felde 56. Anmeldung E-Mail: workshops@stageschool.de, Stichwort: Youngster Workshop Abendblatt, Tel. 35540743.