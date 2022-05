Der Countdown läuft: Am 18. Juni gehen die Hamburger Teams auf die Vier-Kilometer-Strecke. Anmeldeschluss ist der 25. Mai.

Mit Kind und Kegel kann man beim HafenCity Run am 18. Juni mizmachen

Charitylauf am 18. Juni

Charitylauf am 18. Juni Jetzt noch schnell anmelden für den HafenCity Run

Noch bis zum 25. Mai können Teams sich für den großen Benefizlauf durch die HafenCity anmelden: Am 18. Juni geht es beim HafenCity Run wieder vier Kilometer durch Hamburgs neuesten Stadtteil. Dabei geht es neben Spaß und Teamgeist auch um den guten Zweck: Denn ein Teil der Erlöse geht an den Abendblatt-Verein „Hamburger Abendblatt hilft“, der damit soziale Jugendprojekte in der Stadt unterstützen wird.

Ein Grund auch für die Chiesi GmbH, wieder mit einem Team beim Charitylauf dabei zu sein. „Unsere Kollegen und Familienangehörigen freuen sich sehr, zum achten Mal beim HafenCity Run an den Start gehen zu können. Neben dem Erlebnis als Team steht bei uns besonders der positive Beitrag zur Unterstützung schwächer gestellter Familien im Vordergrund“, sagte Andrea Bizzi, Geschäftsführer von Chiesi.

Einzelstartnummern gibt es in der Abendblatt-Geschäftsstelle

Einzelstartnummern für das Team „Hamburg.Gemeinsam“ beim HafenCity Run sind noch bis 17. Juni in der Abendblatt-Geschäftsstelle am Großen Burstah 18–32 erhältlich. Eine Einzelstartnummer kostet 25 Euro. Für Gruppen kostet eine Startnummer je nach Teamgröße zwischen 20 und 25 Euro, pro Team fließen davon zehn Euro und pro Teilnehmer fünf Euro an den Verein „Hamburger Abendblatt hilft“.

Vor dem anmoderierten Start gibt es für alle Teams wieder das gemeinsame Gruppenfoto. Nach dem Zieleinlauf gibt es eine Erfrischung sowie das obligatorische Finisher-Shirt. Die Startnummer für den HafenCity Run gilt am 18. Juni als Fahrschein für eine HVV-Fahrt zum Veranstaltungsort und zurück. Das Veranstaltungszentrum zieht in die östliche HafenCity um. Das Startareal befindet sich nun auf dem Baakenhöft.

Anmeldung unter www.hafencityrun.de