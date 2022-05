Beim Spinning-Marathon am 10. April wurde in der Kaifu-Lodge Hamburg drei Stunden lang für den guten Zweck geradelt.

Lisa Pawletta und Matthias Stein organisierten den Ride for Help

Spender 2000 Euro für Abendblatt-Verein beim Ride for Help

Beim Spinning(Indoor Cycling)-Marathon „Ride for Help“ am 10. April wurde in der Kaifu-Lodge Hamburg drei Stunden lang sportlich für den guten Zweck geradelt. Die Organisatoren des Benefiz-Events Lisa Pawletta und Matthias Stein sammelten dabei für den Verein „Hamburger Abendblatt hilft“. Dieser wird von den Spenden die Ausbildung eines Assistenzhundes für den kleinen Theo mit finanzieren.

Dank vieler kleiner und einiger größerer Einzelspenden der Teilnehmenden, insbesondere vom Eimsbütteler Rennradteam e. V., und dem Aufrunden der Gesamtsumme seitens der Kaifu-Lodge sind insgesamt 2000 Euro gesammelt worden. „Wir sind total happy, dass wir nach zwei Jahren Pause endlich wieder ein Charity-Spinning in der Kaifu-Lodge durchführen konnten, und sind begeistert und dankbar für das Engagement der Teilnehmenden“, sagten die beiden Organisatoren.

„Ride for Help“ wurde 2015 von Pawletta und Stein ins Leben gerufen. Mit Unterstützung der Kaifu-Lodge findet das Charity-Event einmal im Jahr statt und unterstützt seit 2018 Projekte von „Hamburger Abendblatt hilft e. V.“. Für 2023 ist bereits das nächste Spinning-Event geplant.