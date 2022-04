Helfen Sie mit, dass das Begegnungszentrum ein Erfolg wird

Manchmal treffen sich zwei und man weiß sofort, dass es zusammen funktionieren wird: So geht es mir mit dem Team vom Schrødingers, mit dem unser Abendblatt-Verein nun das Projekt City Kids als Begegnungszentrum für ukrainische Geflüchtete am 18. April eröffnen wird. Ich habe einen Moment abgewartet in dieser Welle der Hilfsbereitschaft, denn ich kann keine Wohnungen vermitteln oder Waren sortieren. Aber unser Verein kann über die Abendblatt-Kanäle Menschen vernetzen, zum Ehrenamt motivieren, zu Spenden aufrufen und die geballte Erfahrung im Charity-Bereich miteinbringen. Genau darin sehe ich nun vor allem meine Aufgabe bei Schrødingers City Kids.

Und auf der anderen Seite gibt es durch das Team rund um Claudia Mohr und John Schierhorn im Kulturbereich gut vernetzte und im Veranstaltungsbereich sehr erfahrene, sozial engagierte Menschen, die dieses Zentrum betreiben werden. Es soll ein Wohlfühlort für die geflüchteten Mütter und ihre Kinder werden, wo sie Gleichgesinnte, aber auch Ehrenamtliche treffen, die sich ihrer annehmen. Helfen Sie bitte mit, auch durch Spenden, damit es genau zu diesem Ort wird.