Single in Hamburg „Tritt in den Hintern geben und einfach vorbeikommen“

Claudia hat „Freizeitstress“. Jedes Woche hat sie vier bis fünf Aktivitäten, zuletzt sogar zwei an einem Tag. „Da war ich am Sonnabend erst mit auf der Fahrradtour und abends im Theater“, sagt sie fröhlich und schießt dann schwungvoll mit dem Queue die rote Kugel ins Loch. Am Montagabend ist die 54-Jährige immer beim Billardspielen in Winterhude dabei. Dort hat sie Peter wiedergetroffen, mit dem sie am Tag zuvor im Café war. Die beiden sind sofort per Du, das ist in dieser Runde üblich. Claudia und Peter sind Freizeit-Treffler – Mitglieder bei Freizeit-Treffs Hamburg, einer Organisation, die vor allem Singles eine Vielzahl von Veranstaltungen in der Metropolregion anbietet.

Hier geht es nicht ums Daten, obwohl spätere Beziehungen nicht ausgeschlossen sind, sondern darum, gemeinsam Spaß zu haben. „Die meisten von uns haben die Grundeinstellung: Ich komme alleine zurecht, aber ich will nicht alleine unterwegs sein“, sagt Regionalleiter Fidi Siemens, der die neun Eventleiter sowie das Freizeitprogramm koordiniert. Und das ist reichhaltig. Die Mitglieder können unter 30 bis 40 Events pro Monat aussuchen, von Kunst und Kultur, Sport über Spaziergänge, Weinproben bis Kneipentreffen sowie Tagestouren und Spieleabende ist garantiert für jeden etwas dabei. Alle Angebote sind organisiert, manche kostenfrei, bei anderen – wie Museumsführungen, Theater- oder Konzertbesuchen – müssen die Tickets zusätzlich bezahlt werden.

Jede Menge neue Leute

Manche Freizeit-Treffler bieten auch Spontan-Events an wie die Caférunde am Sonntag, bei der sich Peter und Claudia getroffen haben. „Ich bin erst seit zwei Wochen dabei, aber mir gefällt jetzt schon gut, dass alles so unkompliziert ist, ich als Single was Sinnvolles mit meiner freien Zeit anfangen kann und nicht mehr zu Hause rumsitze“, sagt der 66-Jährige, der über Google vom Treff erfuhr. Er ist vor einem Jahr in Rente gegangen, hat seine Harburger Wohnung renoviert und dann bemerkt, „dass es Tage gab, an denen ich mit niemandem gesprochen habe. Ich war so auf mich zurückgeworfen“, erzählt der ehemalige Produktmanager, der zuvor viel herumgereist und oft umgezogen ist. Da war es schwer, Kontakte zu halten. „Bei Freizeit-Treffs lerne ich jede Menge neue Leute kennen – vor allem viele Frauen, das ist auffällig.“

Tatsächlich sind unter den rund 310 Mitgliedern deutlich mehr Frauen dabei. „Die trauen sich mehr, auf Leute zuzugehen, entscheiden sich schneller für Veranstaltungen“, meint Dagmar. Die Speditionskauffrau ist seit vielen Jahren Eventleiterin bei Hamburger Freizeit-Treffs, begrüßt nun beim Billard die Neuen, sorgt dafür, dass alle sich wohlfühlen und integriert werden. Sie organisiert mehrfach im Monat Stadtteilspaziergänge, Doppelkopfrunden und Konzertteilnahmen.

Viele kommen nach gravierender Lebensveränderung

Die Mutter zweier erwachsener Kinder kam – wie wohl viele der Freizeit-Treffler – nach einer gravierenden Lebensveränderung zu der Organisation. „Ich war alleine zu Hause, mir ging es nicht gut und ich stand wieder vor einem blöden Wochenende. Ich hatte keine Lust auf eine Dating-Börse, sondern suchte einfach Leute, die gemeinsam mit mir Freizeit gestalten wollten“, erzählt sie. Bei einem Infoabend erfuhr sie von den Bedingungen der Teilnahme, konnte alle Fragen loswerden und entschloss sich nach einem Probemonat, Mitglied zu werden.

Inzwischen leitet sie gemeinsam mit Fidi Siemens selber die Info-Abende für Interessierte. „Unser Ziel ist es, neue Menschen kennenzulernen, sie zusammenzubringen und gemeinsam Orte zu erobern“, sagt die 61-Jährige. So traf sie gleich zu Beginn eine Frau, die wie sie Lust auf ein Wochenende in Bayern hatte. So machten sich etliche Mitglieder auch außerhalb der Organisation zu gemeinsamen Wochenendtrips und Reisen auf, weiß die Eventleiterin.

Hier organisierte Freizeit-Treffs für seine Mitglieder einen Tagesausflug nach Lübeck.

Foto: freizeittreffs.de

Claudia hat schon fast alle Aktivitäten der Freizeitgruppe mitgemacht. Sie ist frisch geschieden, hat eine 19 Jahre alte Tochter und nach eineinhalb Jahren Homeoffice „unfassbare Sehnsucht, vor die Tür zu gehen und nicht mehr alleine zu sein“. Sie ist schon seit Dezember 2019 Mitglied, doch während der Corona-Zeit waren die Aktivitäten stark eingeschränkt.

Es gibt auch längere Reisen

Deswegen nimmt die lebhafte Frau nun fast alles mit, was angeboten wird. Im Januar war sie eine Woche mit Freizeit-Treffs Schneewandern in den österreichischen Bergen – gemeinsam mit rund 20 Mitgliedern aus ganz Deutschland. „Die Reisen sind immer überregional organisiert“, erklärt Dagmar. Denn die Organisation gibt es auch in vielen anderen Städten, vor allem in der Rhein-Main-Region und im Ruhrgebiet ist sie sehr verbreitet.

Es gibt u. a. mehrtägige Segeltörns, Wein- und Wandertouren. „Man kann als Mitglied nur genießen oder sich selber einbringen und Events organisieren“, erklärt Fidi Siemens. Die meisten Mitglieder seien zwischen 30 und 65 Jahre alt, es gebe viele Alleinerziehende sowie Menschen, die nach einer Trennung oder dem Tod des Partners ihrem Leben eine neue Richtung geben möchten. Aber auch Paare, die neu in Hamburg sind oder bei denen einer viel unterwegs ist, seien bei den Veranstaltungen dabei. „Bei uns treffen sich Facharbeiter, Akademikerinnen und Rentner“, sagt Siemens.

Der Beruf spielt beim Treffen keine Rolle

Reisekauffrau Claudia mag, dass der Job keine Rolle spiele bei den Begegnungen. „Man redet über Gott und die Welt, manchmal oberflächlich, aber auch tiefgehend“, sagt sie. Eine gewisse Offenheit und Lockerheit, auf neue Menschen zuzugehen, sei von Vorteil, sagt die erfahrene Freizeit-Trefflerin. Sie rät jedoch auch Schüchternen dazu, „sich einen Tritt in den Hintern zu geben und einfach mal vorbeizukommen. Man hat immer das Gefühl, willkommen zu sein.“

Infos unter www.freizeit-treffs.de, Kontakt in Hamburg Fidi Siemens. E-Mail: Fidi@Freizeit-Treffs.de. Ein Probemonat kostet 19,90 Euro, danach staffelt sich der Mitgliedschaftsbeitrag je nach Dauer des Vertragsabschlusses zwischen 29,90 bis 39,90 pro Monat.