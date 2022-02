Familien benötigen Auszeit, um neue Energie zu tanken

Als mir eine Bekannte von dem Programm „Corona-Auszeit für Familien“ berichtete, das Eltern und ihren Kindern eine Woche Urlaub zu sehr günstigen Konditionen ermöglicht, war ich einen Moment sprachlos. Dann dachte ich: Den Menschen, der sich so ein großartiges Erholungsprojekt ausdenkt, würde ich gern kennenlernen und mich persönlich bedanken. Denn das ist nicht nur ein wunderbares Geschenk, sondern es zeigt auch, dass die Leistungen der Familien, die durch die Corona-Pandemie so hoch belastet sind, gesehen werden.

Es wird damit anerkannt, dass es gerade für die, die beengt wohnen, wenig Geld und womöglich ein Kind mit Behinderung haben, wichtig ist, eine Auszeit zu bekommen, in der sie neue Kraft schöpfen können. Viele dieser Familien können sich sonst keinen Urlaub in einem hotelähnlichen Haus leisten, das ihnen Kochen, Putzen und Freizeitgestaltung abnimmt. So haben die Eltern dort endlich einmal Zeit für sich.

Allerdings werden sich etliche bedürftige Familien auch die Reisekosten nicht leisten können. Deswegen wird der Abendblatt-Verein diese Familien dabei unterstützen, denn auch sie sollen eine Auszeit erhalten.