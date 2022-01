Menschen mit Behinderung können selbstbestimmt leben

So selbstbestimmt und unabhängig wie möglich zu leben, das wünschen wir uns alle. Menschen mit Behinderung wird dieses Recht und die Fähigkeit dazu oft abgesprochen, selbst für sich zu entscheiden, auch wenn der Gesetzgeber im Bundesteilhabegesetz eindeutig bestimmt hat, dass sie „Leistungen erhalten ..., um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern“.

Selten habe ich diese Vorgabe so gut umgesetzt gesehen wie in der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Franziskus e.V. in Sülldorf, die wir als Abendblatt-Verein fördern. Das Ensemble ist liebevoll gestaltet, die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Bewohner mit geistiger Behinderung werden individuell berücksichtigt, sie stellen schöne Produkte her, die verkauft werden – und ihnen wird etwas zugetraut. Einige können zum Beispiel alleine wohnen und sich versorgen. Der familiäre, wertschätzende Umgang, die Mitbestimmung der Klienten durch Konferenzen ist meines Erachtens vorbildlich und ich wünsche mir noch mehr dieser Einrichtungen. Kein Wunder, dass Franziskus auch viele junge Menschen als Arbeitgeber anzieht.