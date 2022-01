Die Pläne des Abendblatt-Vereins für 2022

Ich hoffe Sie sind gut ins neue Jahr hineingekommen und gehen nun gut erholt und voller Tatkraft in den Januar hinein. Ich überlege mir mit meinem Team immer am Anfang des Jahres, was für neue Kampagnen wir mit dem Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ starten können, was wir weiter fördern sollten und wo unsere Hilfe ganz aktuell dringend gebraucht wird. Bildungsförderung und die Unterstützung von Alleinerziehenden wird jedoch auch in diesem Jahr unser Schwerpunkt bleiben, denn da ist die Not nach wie vor am größten.

Wie unsere Hilfen konkret aussehen, was und wen wir unterstützen, welche Aktionen wir planen und wer unsere Spender sind, können Sie übrigens auch auf unserer neu gestalteten Vereinswebseite unter www.abendblatt-hilft.de nachlesen. Dort sind auch die Artikel zu unserem Rückblick auf 2021 veröffentlicht - falls Sie den Rückblick auf dieser Seite im Silvestertrubel verpasst haben.

Und außerdem werde ich weiterhin mit meiner Kollegin Iris Mydlach den Podcast „Von Mensch zu Mensch“ moderieren, in dem wir Menschen vorstellen, die Mut machen. Denn Mutmacher brauchen wir 2022 ganz dringend!