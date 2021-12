Hamburgern unbeschwerte Stunden geschenkt

Schon in der Erziehung meiner Söhne habe ich gelernt: Versprechen muss man halten. So versprach ich am Anfang des Jahres, mit dem Abendblatt-Verein so vielen Menschen wie möglich eine Auszeit zu finanzieren. Das ist uns gelungen. Manche der Ausflüge habe ich begleitet und war selber selig über so viel Freude, die die Senioren und Kinder dabei hatten. Einfach mal raus aus der Wohnung, ein paar unbeschwerte Stunden erleben – das war nach dem schrecklichen Lockdown so wichtig für uns alle! Nur möglich war alles durch die Spenden von Lesern, Unternehmen und Haspa-Kunden.

Gleichzeitig haben wir einen Schwerpunkt auf die Förderung von Schülerinnen und Schülern gelegt – wir hatten noch nie so viele Anträge für Nachhilfe und Lerntherapien wie in diesem Jahr – und haben sie schnell und unbürokratisch bewilligt. Denn die Schule allein konnte die durch das Homeschooling entstandenen Lücken nicht auffangen. Deshalb blicke ich sehr zufrieden auf 2021 zurück: Wir konnten mit Ihren Spenden so viel bewegen!

Und ich bin sehr dankbar, dass mir Beate Geise, Heike Wander, Judith von Zengen und Birgit Vester dabei zur Seite standen!