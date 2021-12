8000 Weihnachtspäckchen sind verteilt

8000 Weihnachtspäckchen sind verschickt und verteilt worden. Manche erhielten eins per Post, im Altenheim, an der Haustür oder wie bei der Wohnungslosenhilfe Norderstedt bei einer kleinen Weihnachtsfeier. Die Lebensmittelausgabestelle Altona-Nord verteilte die Päckchen am letzten Ausgabetag. Aber etliche Leserinnen haben auch um ein Päckchen gebeten für Bedürftige in ihrem Umfeld.

Berührend und stellvertretend für viele Dankesbriefe, die wir erhielten, ist die E-Mail von Frau G., die für ihre Nachbarin um das Geschenk gebeten hatte. „A. hat fast geweint, als sie mir vom Weihnachtspaket erzählte – ich aber auch fast. A. berichtete, dass sie wieder wegen ihres Gehirntumors im Krankenhaus war und bald wieder reinmuss. Sie macht ja sehr viel für andere, obwohl sie auch über sehr wenig Geld verfügt. Daher hatte ich an sie gedacht. Und wenn man dann in ein strahlendes Gesicht schaut, freut es einen umso mehr“, schrieb Frau G. So viel Freude zu machen ist uns nur möglich mit den vielen Spenden, die wir erhalten haben. Tausende haben einen Anteil daran, etliche geben schon seit Jahren – ich kann mich einfach nur von Herzen bedanken. Gesegnetes Fest!