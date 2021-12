"Märchen im Michel": Das Fest vor dem Fest voller Licht und Wärme

Hamburg. Feierliche Note in Hamburgs Hauptkirche St. Michaelis: Die Benefizveranstaltung „Märchen im Michel“ ließ am Sonnabend vor dem dritten Advent Vorfreude auf das Weihnachtsfest keimen. Zu Herzen gehende Geschichten, einfühlsam vorgetragen, ebenso besinnliche wie fröhliche Lieder, von drei Chören inbrünstig dargebracht, standen in wundersamem Einklang. Zum Ende gegen 19.45 Uhr sprach Hauptpastor Alexander Röder von einem „Lichterfest mitten im Dezember.“ Freude könne einen mitreißenden Charakter haben.

Beim Traditionsereignis wurde im Gotteshaus zweimal Unterhaltung mit Tiefgang und Gefühl zelebriert: Während nachmittags die Kinder im Mittelpunkt standen, verlief das märchenhafte Beisammensein abends eine Nuance gesetzter: „Ich steh an deiner Krippe hier“ statt „In der Weihnachtsbäckerei“. Eine gelungene Einstimmung auf das Christfest in Kombination mit sinnstiftenden Taten durch den Erlös der Eintrittsgelder – das ist typisch für den Verein „Hamburger Abendblatt hilft“. Pastor Röder brachte es so auf den Punkt: „Freude schenken und Gutes tun.“ Diese Mischung gefiel Klein wie groß.

Märchen im Michel: Das Fest vor dem Fest

Tatsächlich war es ein Fest vor dem Fest. Nachmittags wie abends läuteten Orgelspiel und gemeinsamer Gesang gut eineinhalb besinnliche Stunden ab: „O du fröhliche“. Parallel verließen die sechs Lucia-Sängerinnen mit ihrer Lichterkönigin das Kirchenschiff. Alexander Röder erteilte den Segen. Er selbst hatte zuvor am Mikrofon ein entzückendes Märchen präsentiert: „Der kleine Nikolaus.“

Die anderen Märchenerzählerinnen wussten gleichfalls zu begeistern. Die Intendantin Isabella Vértes-Schütter, die Schauspielerin Pheline Roggan und die Schülerin Johanna Wood zogen die Gemeinde in ihren Bann. Während der Märchen war es mucksmäuschenstill in St. Michaelis – von Lachen und Beifall abgesehen. Johanna ist Siegerin des Landesvorlesewettbewerbs 2021 in der Hansestadt. Die zwölfjährige Gymnasiastin trug eine aktuell passende Erzählung von „Mutter Natur“ vor.

Die Vorleserinnnen Phelline Roggan, Johanna Wood und Isabella Vértes-Schütter.

Foto: Michael Rauhe

Johanna Wood liest das Siegermärchen von 2020 vor

Geschrieben wurde diese in Norwegen spielende Geschichte von Minu Böhme (Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer). Damit gewann die Schülerin den Schreibwettbewerb der Hamburger Märchentage. Diese Initiative wird vom Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ unterstützt. Ein Teil der beiden Benefizveranstaltungen kommt diesem Projekt zugute, ein anderer den Kindern alleinerziehender Mütter.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Abend las Johanna Wood dann das Siegermärchen des Märchenschreibwettbewerbs von 2020 vor – als die märchenhafte Veranstaltung im Michel coronabedingt ausfallen musste. Autorin ist Elina Koeslag aus Klasse fünf des Gymnasiums Heidberg. Es handelt sich um ein spannendes Abenteuer: Eine selbstlose Karotte macht sich gemeinsam mit ihrem betagten Hundefreund auf die Suche nach Schnee in den Bergen. Auf einer Wolke kehrt sie zurück. Und lebt fortan im Gesicht eines Schneemanns munter weiter.

Märchen im Michel: Lucia-Sängerinnen mit zauberhaften Stimmen

Beim Zuhören kam Freude auf. Zur festlichen Atmosphäre im stilvoll geschmückten Michel trugen die mitwirkenden Chöre entscheidend bei.

Verzauberte die Besucher mit ihren wunderschönen Stimmen: Der Mädchenchor Hamburg bei "Märchen im Michel".

Foto: Michael Rauhe

Die Lucia-Sängerinnen („Latvian Voices“) aus dem Baltikum mit ihren zauberhaften Stimmen, der Mädchenchor Hamburg sowie der Neue Knabenchor in großer Besetzung ließen die Herzen der Besucher höherschlagen. Einhaltung der Spielregeln war Ehrensache: 2G plus. Einlass und Kontrollen waren perfekt organisiert.

Der Neue Knabenchor in großer Besetzung ließdie Herzen der Besucher höherschlagen.

Foto: Michael Rauhe

„Wir sind sehr froh, dass wir diese stimmungsvolle Benefizveranstaltung durchführen konnten“, sagte Abendblatt-Ressortleiterin Sabine Tesche im Namen des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“. Der Abend bringe „etwas Licht und Wärme in diese derzeit besonders düstere Zeit“. Vivian Hecker, die Gesamtleiterin Marketing & Events des Abendblatts, freute sich vor Ort über „endlich wieder strahlende Augen bei Groß und Klein“. Und bilanzierte abschließend: „Es war unsere bewegendste Veranstaltung des Jahres.“

Abendblatt-Ressortleiterin Sabine Tesche, Hauptpastor Alexander Röder und Vivian Hecker, Leiterin Marketing & Events des Abendblatts.

Foto: Michael Rauhe

Als die Gemeinde den Michel nach kurzweiligen 100 Minuten beseelt verließ, war vielfach Zuversicht der Wegbegleiter. Die Märchen im Michel, der Chorgesang, der Adventskranz mit elf brennenden Kerzen und die stilvoll geschmückte, mehr als zehn Meter hohe Tanne mit viel Lametta bescherten Vorfreude: Menschenskinder, übernächstes Wochenende ist Weihnachten.