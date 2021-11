Weg mit den Defiziten: „Ich schaue auf das, was ich kann“

Sie ist 21 Jahre alt, Studentin, intelligent, hübsch und mag modische Kleidung. Louisa Band ist in vielen Bereichen eine ganz normale junge Frau. Sie hätte auch gern, dass Menschen sie so sehen. Da sie jedoch im Rollstuhl sitzt und nur den Kopf hoch und runter bewegen kann, erlebt sie immer wieder unangenehme Situationen. Im Restaurant zum Beispiel, wenn der Kellner ihre Freunde fragt, was Louisa wohl essen möchte, auf der Straße, wenn sie wortlos angestarrt wird oder nur die Assistentin, die Louisa in ihrem Alltag begleitet, angesprochen wird. „Leute schauen mich an, als wäre ich vom Mars gefallen. Das wird sich erst ändern, wenn es in allen Lebensbereichen Menschen mit Behinderung gibt“, sagt Louisa Band im Podcast „Von Mensch zu Mensch“.

Sie ist ihren Eltern dankbar, dass sie darauf bestanden haben, dass ihre Tochter auf eine normale Hamburger Schule gehen konnte, statt der Empfehlung der Kita-Erzieher zu folgen, die sie auf eine Einrichtung für Körperbehinderte schicken wollten. So war sie als Kind beim Reiten, beim Zeichnen, in der Theatergruppe, im Chor und Orchester. Sie war auf Geburtstagspartys und viel unterwegs. „Ich finde, wir brauchen mehr Vorbilder, die eine Behinderung haben und die sichtbar sind“, sagt sie.

Eine Hauptrolle im Theaterstück

Deswegen hat Band in einem Theaterstück eine Hauptrolle übernommen, für den Lufthafen der Kinderklinik Altona eine Spendenkampagne organisiert, und sie schreibt Artikel über ihr Leben – sowohl im Hamburger Abendblatt als auch beim Online-Magazin „Zeit Campus“, wo sie derzeit hospitiert. Ihr größter Traum ist es, Journalistin zu werden oder alternativ in der Politik etwas zu bewegen.

Aktuell verfasst sie einen Text über das Studieren als Mensch mit Behinderung. Ein Thema, das ihrer Meinung nach in den Medien unterrepräsentiert ist. Sie schreibt über ihre Erfahrungen an der Universität Hamburg. Ihr erstes Semester als Studentin der Politikwissenschaften bezeichnet sie als schwierig und frustrierend. „Denn ich kam aus einem schulischen Umfeld, wo mich alle kannten und das sehr auf mich eingerichtet war. An der Uni war ich die ersten Monate ziemlich alleine, es gab viele Hemmschwellen vonseiten der Studierenden. Und es ist schon hart, wenn einem nicht geantwortet wird oder der Platz neben dir frei bleibt“, erzählt sie im Podcast.

Selbstbewusst, ein ansteckendes Lachen

Ihr sei dort wieder bewusst geworden, „dass ich anders bin. In meinem Alltag mit meinen Freunden bemerke ich das nicht so – da fühle ich mich normal.“ Offen, wie sie ist, sei sie auf Kommilitonen zugegangen und habe ihnen klargemacht, dass man mit ihr durchaus in die Mensa gehen und viel Spaß haben könne. Louisa Band ist sehr selbstbewusst, hat ein ansteckendes Lachen – und sie lacht gern und oft.

Aufgrund einer angeborenen Nervenerkrankung kann die junge Frau ihre Muskeln nicht bewegen, mit Ausnahme ihres Kopfes. Ursache für diese Erkrankung namens „Charcot-Marie-Tooth Typ 1b“ ist ein Gendefekt. „Der sorgt dafür, dass meine peripheren Nervenbahnen geschädigt sind, ihre Ummantelung ist unterbrochen, das zieht den gesamten Muskelapparat in Mitleidenschaft“, sagt Louisa Band. Im Alltag übernimmt ihre Assistentin die Aufgaben der Arme und Beine, aber wichtige Informationen, Artikel und E-Mails schreibt Louisa Band mit dem Mund auf ihrem iPad. Mit diesem Stift malt sie auch wunderbare poppig-bunte Bilder. Klar hat die 21-Jährige auch mal schlechte Phasen, „aber meistens fokussiere ich mich auf das, was ich kann, und nicht auf das, was ich nicht kann – das lässt mich jeden Tag positiv nach vorne blicken“, sagt sie fröhlich.

Bilder von Louisa Band gibt es zu sehen auf Instagram unter louba­­_artist

Der Podcast ist zu hören unter: www.abendblatt.de/podcast/von-mensch-zu-mensch