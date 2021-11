Corona-Tote: Wenn man sich nicht verabschieden konnte

Hinter Brigitte Weber (Name geändert) liegt eines dieser Wochenenden, an deren Ende sie völlig erschöpft und traurig ist: Seit dem Tod ihrer Mutter, die im April 2020 zu den ersten Corona-Toten in Deutschland gehörte, hat die 47-Jährige besonders an arbeitsfreien Tagen Angst, von ihrer Trauer überflutet zu werden. Nur eine feste Struktur mit regelmäßigen Terminen für Sport und Treffen mit Freundinnen sorgt dann für Ablenkung und gibt ihr Halt.

Doch wenn wie dieses Mal wieder keiner der ihr nahestehenden Menschen gefragt hat, wie es ihr geht, und sie niemandem von ihrem Alptraum erzählen konnte, bleibt am Ende ein schales Gefühl zurück. „Dann ist das Fass im Inneren voll und ich weiß nicht wohin mit meinen Gefühlen“, sagt Brigitte Weber. „Ich spüre in meinem Umfeld eine große Hilflosigkeit und habe schon einige Verletzungen erlebt, weil sich Freundinnen zurückgezogen oder mich mit Sätzen wie ,Du musst jetzt stark sein‘ abgespeist haben. Um ihnen in ihrer Unsicherheit nicht noch Halt geben zu müssen, weiche ich Gesprächen mittlerweile am liebsten aus. Menschliche Kontakte sind für mich total anstrengend geworden.“

Nahezu allein vor einem Abgrund

Die vier Frauen, mit denen sie in der Hamburger Beratungsstelle Charon die angeleitete Trauergruppe für Erwachsene nach Verlust eines Angehörigen durch Corona besucht, teilen diese Erfahrungen. Auch sie haben während der Infektionsschutzmaßnahmen in der Pandemie einen geliebten Menschen verloren, ohne ihn im Sterbeprozess begleiten und Abschied nehmen zu können. Und auch sie haben durch die allgemeine Verunsicherung in der Corona-Zeit erlebt, nahezu allein vor einem Abgrund zu stehen.

„Diese Trauernden haben nicht für ihre Angehörigen da sein dürfen, und sie konnten ihren Tod im buchstäblichen Sinne nicht begreifen“, sagt Trauerbegleiterin Bärbel Sievers-Schaarschmidt. „Sie haben die Erkrankung miterlebt oder auch nur von ihr erfahren. Später haben sie die Todesnachricht bekommen. Das Dazwischen fehlt, und dieses Vakuum wird nicht selten mit den erschreckenden Bildern von Corona-Intensivstationen aus dem Fernsehen gefüllt. Durch die Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz war noch nicht einmal ein Abschied am offenen Sarg möglich. So eine traumatische Erfahrung kann das Fundament eines Menschen erschüttern, egal, wie stabil er vorher im Leben stand.“

Trauer kann zu psychosomatischen Beschwerden führen

Gefühle der Ohnmacht, Schuld und Wut können unter diesen besonderen Belastungen wie unter einem Brennglas verstärkt hervortreten und zu einem erschwerten Trauerprozess mit depressiven Verstimmungen oder einer Vielzahl psychosomatischer Beschwerden wie Herzrasen, Kopf- oder Magenschmerzen führen. Nicht selten benötigen Betroffene auch therapeutische Unterstützung.

Schon unter normalen Bedingungen leiden Trauernde oftmals unter der Sprachlosigkeit ihres Umfelds. In Zeiten der Corona-Pandemie sind sogar Gesten der Unterstützung wie eine stille Umarmung mit Angst besetzt. Und wer mag sich schon vorstellen, gemeinsam mit anderen mit Schutzmaske im Gesicht zu weinen? „Ich konnte aus Furcht vor Ansteckung überhaupt keine Nähe zulassen, schließlich wollte ich die Beisetzung meiner Mutter nicht verpassen“, sagt Brigitte Weber, die darunter gelitten hat, nur sechs Personen zur Trauerfeier einladen zu dürfen.

Vor Verzweiflung an Suizid gedacht

Nadine Müller (25, Name geändert) war sogar in der Nacht, als sie die Nachricht vom Tod ihres Partners bekam, allein, weil sie sich in ihrer Wohnung in Quarantäne befand. „In dieser Situation konnte ich ja niemanden bitten, bei mir zu übernachten. Vor Verzweiflung habe ich sogar an Suizid gedacht“, sagt sie. Ihr 32-jähriger Lebensgefährte war an Diabetes erkrankt und musste nach der Infektion mit dem Coronavirus mit starken Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert werden. „Aus dem Rettungswagen hat er mir noch ,Danke für alles!‘ zugerufen. Das ist das letzte Bild, das ich von ihm im Kopf habe.“

Um diesen wiederkehrenden quälenden inneren Bildern ihre Macht zu nehmen, gibt Bärbel Sievers-Schaarschmidt den Teilnehmerinnen Methoden aus der Trauma-Beratung zur Selbstregulation an die Hand. Gemeinsam wird thematisiert, welche Kraftquellen in Krisensituationen zur Verfügung stehen. Immer wieder bekommen die Frauen die Möglichkeit, ihre Gefühle körperlich zum Ausdruck zu bringen: Sie können ihre Wut in den „Wutkotzeimer“ brüllen oder mit „Bataka“-Schaumstoffschwertern herausprügeln, um die Erstarrung zu lösen und sich zu spüren.

Gefühle durch Bewegungen beeinflussen

Durch Körperübungen nach der „Body 2 Brain“-Methode lernen sie, ihre Gefühle durch einfache Bewegungen zu beeinflussen und damit die Psyche zu stabilisieren. Da wird gemeinsam exzessiv gegähnt, um hinterher die Entspannung zu genießen. Das Schwingen der Arme belebt und macht gute Laune. Und wer die Arme mit Schwung nach oben streckt, kann für Momente Zuversicht und Lebensfreude spüren.

Beim heutigen Austausch über die enttäuschenden Kontakte mit Freunden verteilt Bärbel Sievers-Schaarschmidt am Ende an jede Frau einen kleinen „Forschungsauftrag“: Wie kann es gelingen, mit einem nahestehenden Menschen darüber zu sprechen, welches Verhalten man sich von ihm wünscht? Britta Peters (Name geändert), die ihren Vater vor einem Jahr durch Corona verloren hat, freut sich darüber, dass ihr Freund bei ihrem Umzug tatkräftig mit angepackt hat. Doch wenn die 26-Jährige morgens tieftraurig nicht aus dem Bett kommt, ist sie von seinem energischen Auftreten genervt. „Er redet so viel, wenn ich weine. Dabei soll er ruhig und einfach da sein“, sagt sie.

Begleiter brauchen einen langen Atem

Bärbel Sievers-Schaarschmidt rät dazu, in einer möglichst entspannten Situation das Gespräch zu suchen, das Positive im Umgang zu betonen und zu versuchen, die eigene Gefühlslage zu erklären. „Für Menschen, die einen Angehörigen unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie verloren haben, gilt in besonderem Maße, was die meisten Menschen besonders am Anfang ihres Trauerweges auszeichnet: Sie haben nicht die Kraft, ihre Bedürfnisse anzumelden“, sagt Bärbel Sievers-Schaarschmidt.

„Das Gegenüber sollte fragen: Wie ist es heute? und im Rahmen seiner Möglichkeiten Angebote machen: Ist dir nach Sport oder möchtest du reden? Wünschst du dir meine Begleitung, wenn du nicht allein auf den Friedhof gehen magst? Oder man könnte einen Trauernden so lange mit Essen mitversorgen, bis er es nicht mehr möchte. Auf jeden Fall braucht man als Begleiter eines Trauernden einen langen Atem.“ Da nicht jeder im Umfeld diesen Weg mitgehen kann, dünnt sich erfahrungsgemäß der Freundeskreis aus. Der Zusammenhalt in der Trauergruppe kann ein Anker in stürmischen Zeiten und der Beginn eines neuen Netzwerks sein.

Die Beratungsstelle Charon bietet ab 23. März 2022 erneut eine Trauergruppe für Erwachsene nach Verlust einer/s Angehörigen an. Nach fünf fachlich begleiteten Treffen ist eine Fortsetzung als Selbsthilfegruppe möglich. Informationenunter Tel. 040/22 63 03 00