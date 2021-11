Für die Adventszeit: Charity-Buch und Benefiz-Kalender

Der Förderverein des Rotary Clubs Hamburg-Winterhude gibt erneut einen Benefiz-Adventskalender für fünf Euro heraus, hinter dessen 24 Türchen sich viele hochwertige Preise verbergen. Mit den Erlösen aus dem Verkauf unterstützt der Rotary Club zwei Projekte, Hamburg Leuchtfeuer und die Stiftung Was tun! mit ihrem Projekt Naturzeit. Hamburger Unternehmen, unter anderem auch das Hamburger Abendblatt, haben dafür mehr als 160 Sachpreise im Gesamtwert von mehr als 14.000 Euro gespendet. Hauptpreis ist ein E-Bike von Langendorf Cycles.

Jeder verkaufte Kalender fungiert als ein Los, das online vom Käufer für die Verlosung registriert werden muss. Vom 1.12. bis 24.12. werden täglich die Sachpreise hinter jedem Türchen verlost. Den Kalender gibt es in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts, Großer Burstah 18–32. Weitere Verkaufsstellen und Infos unter: www.hamburger-kalender.de.

Bildband mit berührenden Porträts von Bedürftigen

Unter dem Thema „Auf Augenhöhe“ haben das Autorenpaar Heinz-Gerhard und Britta Wilkens ein Charity-Bildband mit zehn berührenden Porträts von obdachlosen und bedürftigen Mitbürgern erstellt, die ungeschminkt über die Brüche in ihren Biografien reden, die sie aus der Bahn geworfen haben.

Dazu gibt es im Buch Beschreibungen einer Ehrenamtlichen, die auch mit 75 Jahren noch allwöchentlich mit dem DRK-Obdachlosenbus in der Stadt Hamburg Menschen auf der Platte oder in unsicheren Wohnverhältnissen versorgt. Zehn prominente Unterstützer– von Fernanda Brandão über Katharina Fegebank bis zu Johannes Oerding – schildern ihren Blick auf das Thema Obdachlosigkeit und ihre Erlebnisse mit Bedürftigen.

Sie sind engagiert bei dem Projekt „Mehr als eine warme Mahlzeit“, bei dem der Friendscup Förderverein e. V. seit mehr als zehn Jahren ein Weihnachtsfest mit Drei-Gänge-Menü für rund 450 Obdachlose und Bedürftige in Hamburg organisiert. Ziel ist bei diesem schönen Event, ehrenamtliche und prominente Helfer, Sponsoren und Organisationen der Obdachlosenhilfe zusammenzubringen, um Menschen in prekären Lebensverhältnissen in der Vorweihnachtszeit einige unvergessliche Stunden zu bereiten. Die Erlöse aus dem Buch gehen an den Friendscup Förderverein e. V. Die ausdrucksstarken Por­trätfotos steuerte der Hamburger Fotograf Carlos Kell bei.

Auf Augenhöhe – Das Charity-Buch, Herausgeber: Sven Flohr, Verlag Sway Books, 168 Seiten, 19,90 Euro. Das Buch gibt es ab 26.11. auch im Charityonlineshop.de

