HafenCity Run brachte 3027 Euro – nächster Lauf am 18. Juni 2022

Als Norddeutschlands größter Charity- und Firmenlauf lockt der HafenCity Run jährlich rund 20.000 Läuferinnen und Läufer in den Stadtteil. Da eine Veranstaltung dieser Größenordnung in diesem Jahr noch zu früh kommt, fand die Veranstaltung vom 16. bis 31. Oktober in angepasstem Rahmen statt. Der Veranstalter BMS Die Laufgesellschaft stellte sechs Strecken, eine App und eine Plattform bereit, wo jedes Team die eigenen Aktivitäten auswerten konnte. Medaillen und Startnummern wurden im Vorfeld nach Hause geschickt. 826 Teilnehmende in 35 Teams liefen selbstständig für den guten Zweck – so kamen 3027 Euro an Spendengeld für Hamburger Abendblatt hilft e. V. zusammen.

Der Termin für den nächsten HafenCity Run, der dann Jubiläum feiert, steht auch schon: am 18. Juni 2022. Infos dazu unter www.hafencityrun.de