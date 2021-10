Senioren brauchen nach dem Lockdown Gemeinschaft

Gerade Hochbetagte waren besonders isoliert - deswegen ist es so schön, ihnen eine Freude zu machen. Denn das tut der Seele gut.

Die Idee, Ausflüge für sehr alte und gehbehinderte Seniorinnen und Senioren zu organisieren, kam mir im Winter 2020, nachdem das ganze Jahr über so viele Reisen und kleine Touren abgesagt worden waren und viele Hochbetagte wegen der Corona-Pandemie nicht mehr aus ihren Wohnanlagen herauskamen. Diejenigen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, waren besonders isoliert.

Gerade ihnen wollten wir eine besondere Freude machen, denn ich hatte schon von einigen Heimleiterinnen gehört, dass Einsamkeit und Ängste sehr auf das Gemüt ihrer Bewohner drückten. Die Reaktionen der Teilnehmer auf die Ausflüge waren berührend, ich habe mich sehr gefreut, dass sie so viel Spaß hatten.

Am liebsten hätte ich natürlich bedürftige Senioren aus ganz Hamburg eingeladen, doch das hätte unser Budget gesprengt, deswegen haben die Menschen aus Wohnanlagen teilgenommen, die bei „Mach mit – bleib fit!“ mitmachen. Auch bei dieser Gemeinschaftsaktion von Abendblatt und Hamburger Sportbund geht es ganz gezielt um Teilhabe vor allem von Hochbetagten an Bewegungskursen. Sie dürfen wir nicht mehr weiter isolieren, denn Gemeinschaft tut der Seele so gut.