Wenn Projekte Jugendliche packen können

Kleine Kinder für Kunst, Musik oder Tanz zu begeistern ist relativ einfach, finde ich. Sie sind meistens noch sehr offen in ihrer Kreativität und nehmen noch gerne Anweisungen von Erwachsenen an. Pubertierende zu einer kreativen Ausdrucksform zu bewegen, ist deutlich schwieriger. Deswegen fördern wir mit dem Verein Hamburger Abendblatt hilft so gerne Projekte, die vor allem gefährdete Jugendliche mit ihrem Angebot packen können. Das gelingt auf ganz hervorragende Weise der HipHop Academy in Billstedt, die nebenbei noch Werte wie Disziplin und Toleranz vermittelt.

Genauso gerne unterstützen wir ein Modeprojekt wie Fresh Fashion, das eine Fotografin und eine Künstlerin für junge Menschen aus prekären Verhältnissen gerade durchgeführt hat. Deren großartige Werke werden vom 22. bis 31 Oktober im Museum für Kunst und Gewerbe gezeigt. So eine Ausstellung zeigt eine besondere Wertschätzung und die Projektleiterinnen erzählten mir begeistert, wie selbstbewusst die Mädchen und Jungen sich nach anfänglicher Schüchternheit am Ende beim Fotoshooting gezeigt hätten. Mit solchen Projekten können sie über sich hinauswachsen. Einfach nur großartig!