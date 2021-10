Frauen mit Behinderung werden häufig Opfer

Frauen mit Behinderung werden laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums dreimal so oft Opfer von sexualisierter Gewalt wie Frauen ohne Behinderung. Viele Menschen mit kognitiven Einschränkungen wissen auch nicht, welche Rechte und Möglichkeiten der sexuellen Selbstbestimmung sie haben. Zu diesem Thema gibt es derzeit die Wander-Ausstellung „Echt mein Recht!“ des Kieler Petze-Instituts im Foyer des Bezirksamts Hamburg-Mitte und den Podcast „Von Mensch zu Mensch“. Hannah Wittmer-Haas hat die Organisation der interaktiven Ausstellung mit vorbereitet. Sie ist Ausbilderin für Studierende im Dualen Studium und Multiplikatorin für sexuelle Bildung und Gewaltprävention im Sozialkontor. Auch Tanja Drusell ist Ansprechpartnerin in diesem Bereich. Die Sozialpädagogin ist zudem Teamleiterin der Eingliederungshilfe im Senator Neumann Haus, das Menschen mit komplexen Behinderungen betreut.

Können Sie erklären, warum besonders Frauen mit Behinderung so häufig sexuell belästigt werden?

Hannah Wittmer-Haas Das liegt vor allem daran, dass Menschen mit Behinderung sehr viel häufiger in Abhängigkeitsverhältnissen leben und das mehr Nährboden gibt für Machtmissbrauch, der sehr oft die Antriebsquelle bei sexuellen Übergriffen ist. Manche sind nicht gut aufgeklärt und haben keine Worte, um den Missbrauch zu benennen.

Tanja Drusell leitet die Eingliederungshilfe im Senator Neumann Haus.

Foto: Tanja Drusell

Inwieweit ist Gewalt auch ein Thema in Ihren Einrichtungen?

Tanja Drusell Das Thema betrifft alle Wohneinrichtungen, in denen Menschen in Abhängigkeit leben. Da ist das Feld breit für Grenzüberschreitungen. Dazu kann auch schon gehören, dass Betreuer ein Zimmer betreten, ohne anzuklopfen. Es muss Mitarbeitenden klar gemacht werden, dass das schon zu weit geht.

Kann man denn sexuelle oder gewalttätige Übergriffe überhaupt verhindern in den Einrichtungen?

Drusell Es ist möglich, in einer Einrichtung eine Atmosphäre zu schaffen, in der es potenziellen Täterinnen und Tätern schwer gemacht wird, sexualisierte Gewalttaten auszuüben. Es ist immer gut, wenn sie wissen, dass hingeschaut und ein Verdacht angesprochen und nicht unter den Teppich gekehrt wird aus Angst vor Mitarbeitermangel.

Wie erklären Sie einem Menschen mit geistiger Behinderung, dass er oder sie ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung hat?

Wittmer-Haas In unserem Bereich ist es wichtig, dass wir auf eine Sprache zurückgreifen, die der Klient oder die Klientin versteht. Wir haben bei uns in der Einrichtung einen Methodenschrank mit unterschiedlichen Materialien, die man sich ausleihen kann. Es gibt zum Beispiel Bücher in einfacher Sprache, besondere Filme, Körperpuzzles, die wir oft bei Kindern einsetzen. Wir haben Zeichnungen von Geschlechtsteilen, die man benennen kann. Es ist sehr wichtig, dass Kinder und Erwachsene mit Behinderung Namen für ihre Geschlechtsteile kennen, weil es sonst für sie sehr schwierig ist zu beschreiben, was passiert ist, wenn sie dort angefasst wurden, das nicht wollten, aber keine Beschreibung für Vulva oder Penis haben. Das kann man spielerisch einüben, indem man zum Beispiel grüne und rote Bereiche definiert und die Kinder oder Erwachsenen zeigen, wo sie berührt werden möchten und wo nicht.

Hannah Wittmer-Haas, Ausbilderin im Sozialkontor, hat die Ausstellung mit organisiert

Foto: Gesche Jäger / Gesche-Jäger

Körperteile und Geschlechtsorgane sind auch ein wichtiger Bereich in der Ausstellung „Echt mein Recht!“ im Bezirksamt Mitte. Was kann man dort sonst noch sehen?

Wittmer-Haas Besonders gut gefällt mir, dass es eine sehr bunte und interaktive Ausstellung ist, die Menschen einlädt, mitzumachen. Es geht um Selbstbestimmung, Rechte und um Schutz. Es gibt unterschiedliche Stationen, bei denen es um Arbeit, Alltag, Liebe und Sexualität geht. Es gibt Fragen, die ganz offen beantwortet werden können. Wie etwa: „Uta und Manfred sind kein Paar, aber sie schlafen miteinander. Ist das in Ordnung oder nicht?“. Das kann dann jeder Besucher für sich alleine beantworten. Aber es gibt auch eindeutige Antworten. Zum Beispiel gibt es ein Bild, auf dem ein älterer Mann ein Kind sexuell berührt. Darunter steht die eindeutige Aussage, dass das eine Straftat ist.

Es gibt Menschen mit Behinderung, die sehr offensiv mit ihrer Lust auf Sexualität umgehen – wie sollten Betreuer darauf reagieren?

Drusell Es ist wichtig, diese Dinge aus der Tabuzone herauszuholen und sie zu benennen. Genauso wie man Gewaltvorkommnisse anspricht, sollte man auch über sexuelle Bedürfnisse offen reden. Wenn ein Mensch in einer Wohneinrichtung signalisiert, dass er berührt werden möchte am Geschlechtsteil und sich eine sexuelle Befriedigung wünscht, sollten Betreuer das sehr ernst nehmen und zum Beispiel eine Sexarbeiterin engagieren, die dafür geschult ist. Wenn so ein Sexarbeiter dann da ist, darf diese Tätigkeit nicht in die schmuddelige Ecke gestellt werden, sondern es muss klar sein, dass die Person Besuch in ihrem Zimmer hat und nicht gestört werden möchte.

Erleben Sie, dass Eltern oder Betreuer Menschen mit Behinderung das Recht auf Sexualität absprechen?

Drusell Ja, das habe ich schon öfters erlebt. Viele sehen Menschen mit Behinderung zunächst einmal als asexuelle Wesen. Es ist für uns Fachkräfte ein Teil unserer Arbeit, dem sozialen Umfeld zu erklären, dass das nicht stimmt. Dass Menschen mit Einschränkungen in vielerlei Hinsicht genauso normal sind und natürlich auch ein Bedürfnis nach selbstbestimmter Sexualität haben.

Wie erklären Sie Menschen mit geister Behinderung, dass Sex Folgen haben kann? Wie sieht es überhaupt mit Verhütung aus?

Wittmer-Haas Voraussetzung ist, dass der Mensch überhaupt verhüten möchte. Es gibt auch dafür sehr anschauliche Erklärkarten und Workshops in einfacher Sprache. Und natürlich ist es Teil einer Assistenzleistung, dass man eine Klientin zur Gynäkologin begleitet. Aber auch Menschen mit Behinderung haben ein Recht dazu, Kinder zu bekommen, wenn sie das möchten.

Die interaktive, kostenfreie Ausstellung „Echt mein Recht“ ist noch bis zum 31. Oktober im Foyer des Bezirksamts Mitte, Caffamacherreihe 1–3 zu sehen. Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–14 Uhr, Sa 16–19 Uhr, So 14–18 Uhr. Sie ist geeignet für Menschen mit Lernschwierigkeiten ab 16 Jahren. Die Texte sind in leichter Sprache.

Den Podcast „Von Mensch zu Mensch“ zu dem Thema kann man hören unter. www.abendblatt.de/podcasts/von-mensch-zu-mensch