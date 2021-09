Guter Ratgeber für Pflegende

Kati Imbeck und Christine Berg haben viel Erfahrung gesammelt mit Menschen, die von einer Demenz betroffen sind: als Alltagsbegleiterin in einem Pflegeheim und als Leiterin eines Alten- und Pflegeheims. Insbesondere deren Angehörigen und Freunden stehen sie zur Seite mit ihrem Ratgeber „Demenz verstehen“. Ursachen, Verlauf, häufige Fragen, rechtliche Aspekte, Pflege und vieles mehr geben einen Überblick zum Thema und zeigen Herausforderungen, die auf Betroffene und deren Umfeld nach der Diagnose im Lauf der Zeit zukommen könnten.

Situationsbezogene Anregungen helfen im Umgang mit dementen Menschen, verändertes Verhalten wird beschrieben, auch sexuelle Bedürfnisse, und wie man darauf adäquat reagiert. Ganz praktisch zum Beispiel: Die an Demenz leidende Frau beschuldigt ihren Ehemann, ihr Portemonnaie gestohlen zu haben, das sie vielleicht irgendwo verlegt hat. Er kauft einfach mehrere gleiche, um immer eines „wiederzufinden“.

Rund 1,6 Millionen Menschen sind daran erkrankt

Selbstfürsorge ist ebenfalls ein Aspekt, ohne den kaum jemand eine so anspruchsvolle Begleitung und Pflege eines erkrankten Angehörigen durchhalten wird. Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten werden in dem Buch umfangreich vorgestellt wie Quartiersangebote im Wohnumfeld, Selbsthilfegruppen, in denen ein Austausch ohne Tabus möglich ist, sowie (rechtliche) Betreuung, medizinische Rehabilitation oder Kurzzeitpflege.

Lebensumstände und Gedankenwelt von an Demenz erkrankten Menschen – in Deutschland gibt es etwa 1,6 Millionen – sind in ständiger Veränderung, da eine Heilung bisher nicht möglich ist. Viele Angehörige in Deutschland pflegen ihre Lieben so lange wie möglich zu Hause. Für sie ist dieses Buch von Kati Imbeck und Christine Berg ein hilfreicher Tippgeber für Situationen und Verhaltensweisen, auf die das frühere, normale Leben sie nicht vorbereiten konnte.